Reguli mai stricte pentru utilizatorii trotinetelor electrice

Legislația privind circulația trotinetelor electrice ar putea fi modificată, în contextul numărului tot mai mare de accidente în care sunt implicați utilizatorii acestor mijloace de transport. Deputatul de Suceava Valentin Răducea, membru al grupului parlamentar UPR – Uniți Pentru România, a anunțat că, în cadrul dezbaterilor parlamentare referitoare la proiectul de modificare a legislației privind circulația trotinetelor electrice, au fost discutate mai multe propuneri menite să sporească siguranța în trafic.

Potrivit parlamentarului sucevean, numai în județul Suceava s-au înregistrat zeci de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în timp ce la nivel național numărul acestora se ridică la câteva mii, unele soldate cu persoane decedate. „Printre victime se numără mulți tineri, adolescenți și chiar copii de 11–12 ani”, a atras atenția Valentin Răducea.

El a arătat că în urma discuțiilor din Parlament au fost conturate câteva măsuri concrete. Una dintre acestea vizează stabilirea unei viteze maxime constructive de 25 km/h și limitarea puterii nominale continue a motorului la cel mult 500 W. „Limita de viteză există deja, iar plafonul de putere ar fi o restricție suplimentară”, a arătat Răducea.

El a adăugat că o altă propunere importantă este introducerea obligativității purtării căștii de protecție pentru toți utilizatorii trotinetelor electrice, indiferent de vârstă. De asemenea, se ia în calcul posibilitatea confiscării trotinetelor în cazul săvârșirii anumitor abateri, care urmează să fie definite în mod clar în textul legii.

„Dar siguranța rutieră nu înseamnă doar reguli și sancțiuni. Avem nevoie și de infrastructură adecvată, de piste sigure și bine delimitate, nu de improvizații care îi pun în pericol atât pe cei care folosesc trotinetele, cât și pe pietoni. Nu vrem să interzicem trotinetele electrice. Vrem reguli clare, mai multă responsabilitate și mai puține accidente”, a transmis deputatul Valentin Răducea.

El a precizat că măsurile prezentate anterior se află încă în faza dezbaterilor parlamentare și nu au intrat în vigoare.