„Refugiaţi din Galiţia în Bucovina”

„Refugiaţii din Galiţia de Est inundează din toate părţile ţara. Satele de aici, din vest, sunt ticsite de ei. Nu e casă în care să nu găseşti mai multe familii”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 141, Suceava, Octombrie 1914.

„Claxonarea interzisă”

„Megafoanele, difuzoarele, miile de pliante şi fluturaşi au răspîndit cu iuţeală, în întreaga regiune, salutara veste că, începînd cu data de 1 noiembrie a.c., în oraşele Suceava şi Vatra Dornei claxonarea va fi interzisă. Pietonii şi conducătorii de vehicule, în marea lor majoritate, respectă cu stricteţe indicaţiile organelor de circulaţie”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5244, Suceava, Octombrie 1964.

„Oraşul Fălticeni”

„Oraşul Fălticeni îşi schimbă înfăţişarea pe an ce trece. El are acum 20 km străzi pavate, faţă de 12 km în anul 1952; 28 km reţea de apă, faţă de 5 km în anul 1950; spaţiile verzi s-au extins la 35.000 mp, au fost date în folosinţă 350 apartamente şi s-au construit numeroase case individuale. La munca de gospodărire locală îşi aduc contribuţia numeroşi cetăţeni, care, numai în anul 1965, au prestat, prin muncă patriotică, lucrări în valoare de cca. 2 milioane lei”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5549, Suceava, Octombrie 1965.