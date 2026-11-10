40 de comune și opt orașe din județul Suceava ar putea fi comasate

Județul Suceava s-ar putea confrunta cu cea mai amplă reorganizare administrativ-teritorială din ultimele decenii, dacă propunerile prezentate recent de PSD vor deveni lege. Conform criteriilor demografice avansate de grupul de lucru al social-democraților, nu mai puțin de 40 de comune și opt orașe sucevene s-ar afla sub pragurile de sustenabilitate luate în calcul.

Europarlamentarul Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reformă, a anunțat că proiectul ar urma să fie finalizat în luna martie. Analiza are la bază șase criterii esențiale pentru stabilirea localităților sustenabile: populația, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și infrastructura publică.

La nivel național, datele prezentate de social-democrați arată că există peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte circa 1.100 cu cel mult 3.000 de locuitori. De asemenea, 55% dintre orașele țării nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori, menținând însă o structură administrativă costisitoare.

Aplicând aceste praguri demografice la nivelul județului Suceava, harta administrativă ar putea suferi modificări majore. Opt orașe sucevene au sub 10.000 de locuitori, dintre care două dintre „orașele vechi”, Solca (2.405 locuitori) și Siret (6.708 locuitori), și șase dintre comunele transformate în orașe în anul 2004: Milișăuți (4.657 locuitori), Broșteni (5.179 locuitori), Frasin (5.817 locuitori), Siret, Liteni (8.878 locuitori), Cajvana (9.139 locuitori) și Salcea (9.513 locuitori).

De asemenea, patruzeci de comune au sub 3.000 de locuitori. Printre acestea, cinci comune se află chiar sub pragul de 1.500 de locuitori: Bălăceana (1.342), Breaza (1.360), Coșna (1.366), Ciocănești (1.427) și Mușenița (1.442).

Restul de 35 de comune care se situează între 1.500 și 3.000 de locuitori sunt: Crucea (1.583), Cârlibaba (1.588), Iacobeni (1.614), Moldova-Sulița (1.671), Ulma (1.873), Poieni-Solca (1.941), Izvoarele Sucevei (1.984), Panaci (2.036), Ciprian Porumbescu (2.090), Poiana Stampei (2.119), Burla (2.135), Fântâna Mare (2.194), Comănești (2.202), Drăgoiești (2.240), Horodnic de Jos (2.253), Capu Câmpului (2.276), Botoșana (2.292), Drăgușeni (2.324), Sadova (2.389), Hârtop (2.503), Pârteștii de Jos (2.519), Sucevița (2.520), Siminicea (2.595), Zamostea (2.659), Gălănești (2.685), Calafindești (2.699), Grămești (2.756), Bunești (2.759), Pojorâta (2.777), Dorna-Arini (2.828), Ilișești (2.839), Frumosu (2.931), Ostra (2.932), Dorna Candrenilor (2.966) și Bălcăuți (2.990).

Comitet județean la Prefectură și mandate duse până în 2028

Pentru a implementa reforma administrativă, în județul Suceava, la fel ca în restul țării, va fi înființat un comitet de reorganizare în jurul Instituției Prefectului. Din această structură vor face parte reprezentanți ai Consiliului Județean, Oficiului de Cadastru, Direcției Județene de Statistică, Inspectoratului Școlar, Poliției și Direcției Agricole. Comitetul va consulta autoritățile locale și va trimite propunerile de reorganizare către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării.

Coordonatorul proiectului, Dragoș Benea, a liniștit aleșii locali în privința a două aspecte esențiale. Primul, că mandatele actuale nu sunt afectate, deci primarii din județ își vor duce actualele mandate până la capăt, în anul 2028.

De asemenea, Benea a afirmat că satele nu dispar. Desființarea unei primării ca instituție nu înseamnă dispariția fizică sau administrativă a localității. Benea a comparat procesul cu comasarea școlilor, unde au dispărut funcțiile de conducere și personalitatea juridică, dar unitățile au continuat să funcționeze. Potrivit inițiatorilor, scopul reformei este crearea unor primării mai puternice, capabile să atragă fonduri europene în exercițiul financiar 2028–2034, în contextul în care banii pentru coeziune vor fi mai puțini, iar actuala fărâmițare administrativă blochează dezvoltarea. Documentul final urmează să fie adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, reprezentând prima reformă de acest fel din România după anul 1968.