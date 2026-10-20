Reducerea tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, în „agenda” directorului ACET, Lorand Ercse

O posibilă reducere a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, pentru populație, este anunțată de către conducerea ACET Suceava. Conform unui comunicat transmis marți dimineață, „directorul general Lorand Ercse își propune să identifice soluții concrete pentru reducerea tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea sprijinirii consumatorilor”. Măsura vine în contextul situației economice actuale și al presiunii tot mai mari asupra bugetelor populației.

„În actualul context economic, consider că este important să depunem toate eforturile pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Îmi doresc să identificăm soluții viabile care să permită reducerea tarifelor la apă și canalizare, astfel încât impactul acestor cheltuieli asupra bugetelor familiilor să fie cât mai mic. Cred că este responsabilitatea noastră să analizăm cu seriozitate toate posibilitățile existente și să acționăm în interesul consumatorilor”, a declarat Lorand Ercse, directorul general al ACET S.A.

În acest sens, vor fi analizate posibilitățile de optimizare a costurilor și de eficientizare a activității, cu scopul identificării unor măsuri concrete care să permită diminuarea tarifelor, în limitele cadrului legal și ale condițiilor economice existente.

Rămâne de văzut dacă vor fi identificate variante realiste prin care costurile suportate de populație să poată fi diminuate, cu menținerea standardelor de calitate și a continuității serviciilor, mai ales în contextul economic actual.