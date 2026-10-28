Recunoașterea excelenței începe cu munca, perseverența și dorința de a reuși

O scrisoare de felicitare transmisă marți, 27 octombrie 2026, de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava către Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni confirmă valoarea unei educații construite prin dăruire, seriozitate și implicare. În centrul acestei aprecieri se află Petrariu Andreea Lucia, absolventă a liceului din Liteni, admisă în clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 la prestigiosul colegiu sucevean.

Performanța școlară nu se măsoară doar prin rezultate, ci și prin perseverența cu care sunt depășite obstacolele, prin dorința de cunoaștere și prin încrederea în propriile capacități. În acest spirit, scrisoarea de felicitare transmisă de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava reprezintă o recunoaștere a nivelului ridicat de pregătire al Andreei și, totodată, o apreciere a muncii depuse de-a lungul anilor de gimnaziu.

Pentru tânăra absolventă, această recunoaștere a avut o semnificație aparte. „M-am simțit extrem de onorată și mândră”, mărturisește Andreea, subliniind că aprecierea primită a confirmat faptul că anii de studiu la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni i-au oferit o bază solidă de cunoștințe. Mai mult decât o bucurie personală, acest moment a reprezentat o încurajare de a merge mai departe cu încredere și ambiție.

Drumul spre această reușită a fost construit prin studiu constant, organizarea riguroasă a timpului și perseverență. Andreea consideră că una dintre cele mai importante lecții învățate în anii de gimnaziu este aceea că rezultatele frumoase nu apar peste noapte, ci se clădesc prin muncă zilnică, răbdare și dorința de a progresa. Curiozitatea și preocuparea de a înțelege în profunzime ceea ce studiază au contribuit, de asemenea, la dezvoltarea sa academică.

Un rol esențial în acest parcurs l-a avut Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, instituția în care Andreea s-a format, atât din punct de vedere școlar, cât și personal. „Aici am găsit un cadru favorabil dezvoltării mele academice și personale, un mediu sigur și stimulativ, în care am învățat să fiu disciplinată, să îmi asum responsabilități și să am încredere în propriile capacități”, afirmă aceasta.

În spatele reușitei se află și contribuția profesorilor, care au îndrumat-o cu răbdare, i-au transmis cunoștințe și au încurajat-o să își valorifice potențialul. Familia, prin sprijinul necondiționat, înțelegerea și încrederea oferite, a reprezentat un punct de sprijin permanent. Andreea își exprimă recunoștința față de toți cei care i-au fost alături, inclusiv față de prietenii apropiați, ale căror încurajări au contat în momentele dificile.

Pasiunea pentru învățătură se reflectă și în diversitatea preocupărilor sale. Matematica, biologia și literatura se numără printre domeniile care o atrag, iar participarea la olimpiadele de biologie și de limba și literatura română i-a oferit ocazii de a-și aprofunda cunoștințele și de a-și depăși limitele. În același timp, interesul pentru teatru și muzică îi completează formarea, Andreea bucurându-se de oportunitatea de a face parte din trupele de teatru și din corul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Noul capitol educațional este privit cu entuziasm, curiozitate și emoția firească a unui început important. Tânăra își dorește să evolueze atât academic, cât și personal, să descopere noi pasiuni și să valorifice oportunitățile oferite de anii de liceu. Pe termen lung, aspiră să urmeze cursurile unei facultăți de prestigiu și să își construiască o carieră prin care să contribuie în mod valoros la societate.

Mesajul pe care Andreea îl transmite elevilor care își doresc să obțină rezultate frumoase este unul al încrederii și al perseverenței: să nu se lase descurajați de momentele de îndoială, să învețe din greșeli și să continue să muncească pentru visurile lor. În opinia sa, fiecare pas înainte contează, iar progresul autentic presupune răbdare, disciplină și dorința de a deveni mai bun.

Scrisoarea de felicitare transmisă de Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava către Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni depășește semnificația unei simple aprecieri instituționale. Ea devine o confirmare a faptului că educația de calitate, implicarea profesorilor și efortul susținut al elevilor pot construi premisele unor reușite remarcabile.

Felicitări, Andreea, pentru această frumoasă realizare! Îți dorim ca noua etapă a parcursului tău să îți aducă experiențe valoroase, oameni care să te inspire și numeroase oportunități de afirmare. Să îți păstrezi curiozitatea, ambiția și bucuria de a învăța, iar fiecare provocare să devină un prilej de creștere și de împlinire!