Cele patru absolvente din județul Suceava care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat au fost celebrate, miercuri, 23 septembrie, în cadrul unei festivități organizate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Alături de ele au fost părinții și profesorii care le-au îndrumat de-a lungul anilor de liceu.

Elisabeta Filimon și Elena Ioana Ilaș, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, precum și Teodora Brumă și Ioana Larisa Popescu, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, au fost recompensate pentru rezultatul obținut cu diplome de excelență, premii și câte 5.000 de lei, acordați din partea Ministerului Educației.

Festivitatea, moderată de inspectorul școlar Gabriela Cazac, a fost un moment de recunoaștere atât pentru cele patru absolvente, cât și pentru profesorii și familiile care le-au susținut în parcursul lor școlar.

Recunoaștere pentru 10 pe linie. Cele patru absolvente cu media maximă la bacalaureat au fost celebrate de Inspectoratul Școlar

„Atunci am putut, deci voi reuși și de acum înainte”

Mesajul transmis absolventelor a fost ca performanța obținută să rămână un reper și în anii care urmează, atunci când vor întâlni noi provocări.

„Veți trăi alte experiențe, iar reușita aceasta va rămâne în urmă, dar poate nu ar fi rău să vă raportați din când în când la ea, când simțiți că nu mai puteți. Vă veți spune: «Atunci am putut, deci voi reuși și de acum înainte»”, le-a transmis Gabriela Cazac.

De asemenea, felicitări și un mesaj de încurajare a transmis prof. Ciprian Anton, inspector școlar general.

Au primit diplome de recunoaștere și profesorii care au contribuit la pregătirea lor: Astazia Băeșu, Otilia Bunbu și Iuliana Halip, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, precum și Mărioara Popescu, Maria Rotariu, Claudița Brădățan, Florentina Năsulea și Cezara Andreea Iacob, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Recunoaștere pentru 10 pe linie. Cele patru absolvente cu media maximă la bacalaureat au fost celebrate de Inspectoratul Școlar

Emoții și recunoștință pentru profesori și părinți

Pentru Teodora Brumă, rezultatul de la bacalaureat este încununarea unei perioade de muncă susținută, dar și un moment încărcat de emoție.

„Mulțumesc pentru aprecieri. Emoțiile nu dispar niciodată. Sunt mândră de ceea ce am reușit să realizăm. Mulțumim pentru sprijin profesorilor, care au fost suport academic și moral de multe ori. Pot afirma că munca constantă m-a ajutat să ating acest rezultat, iar satisfacția pe care o am nu o pot exprima în cuvinte suficiente”, a spus Teodora Brumă.

Tânăra a fost admisă la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica București, unde își va continua studiile.

De cealaltă parte, Ioana Larisa Popescu, olimpică la geografie, a fost admisă la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București. Pentru absolventă, festivitatea de la IȘJ Suceava a fost și un prilej de reîntâlnire cu profesorii care au însoțit-o în anii de liceu.

„E emoționant pentru că un capitol s-a încheiat, iar un altul nou ne așteaptă”, a mărturisit tânăra, care le-a mulțumit profesorilor pentru sprijinul acordat.

Recunoaștere pentru 10 pe linie. Cele patru absolvente cu media maximă la bacalaureat au fost celebrate de Inspectoratul Școlar

Ioana Ilaș va urma Facultatea de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Pentru ea, obținerea mediei 10 la bacalaureat a venit după patru ani în care naveta a făcut parte din rutina zilnică.

„Au fost patru ani de liceu mai dificili pentru că am făcut naveta în toată această perioadă. Am avut parte de mai puțin timp să mă ocup de examen, dar mi-au venit în ajutor profesorii, părinții, prietenii. Trebuie mereu să te înconjori cu oameni care au încredere în tine și își doresc să reușești”, a spus tânăra originară din Putna.

Și Elisabeta Filimon se pregătește să înceapă un nou capitol. Absolventa Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a fost admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

„Această reușită este rezultatul unor ani întregi de muncă și determinare, al unor sacrificii în legătură cu timpul liber. Mulțumesc profesorilor pentru încrederea transmisă și părinților pentru susținere. Mă bucur că pot fi un model pentru alți elevi”, a transmis Elisabeta Filimon.

Au luat cuvântul și profesorii care le-au îndrumat pe cele patru absolvente, aceștia subliniind că rezultatul obținut la bacalaureat nu este unul întâmplător, ci confirmarea unei evoluții constante. Tinerele au demonstrat de-a lungul anilor, încă de la evaluarea națională și apoi pe parcursul liceului, seriozitate, perseverență și rezultate foarte bune la învățătură.