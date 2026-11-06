Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, a participat la o întâlnire, organizată în premieră, cu foști miniștri ai Educației și Cercetării de după 1990.

Reuniunea a fost organizată la sediul Ministerului Educației și Cercetării, la inițiativa actualului ministru, Sorin Costreie.

Discuțiile au vizat identificarea unor soluții pentru continuarea reformelor din educație și cercetare, indiferent de schimbările de la conducerea ministerului.

Costreie a subliniat importanța valorificării experienței foștilor miniștri și a continuării proiectelor care și-au dovedit eficiența, astfel încât politicile din educație să nu fie reluate de la zero la fiecare schimbare de mandat.

Rectorul Mihai Dimian, la o întâlnire în premieră a foștilor miniștri ai Educației, organizată la minister

„Cred că o colaborare reală între foști și actuali miniștri poate ajuta la continuarea reformelor, dincolo de schimbările de mandat. Multe dintre soluțiile care pot să îmbunătățească educația nu trebuie reinventate, dar este nevoie ca proiectele și reformele începute să nu se piardă odată cu fiecare schimbare la conducerea ministerului. Educația nu poate fi reconstruită la fiecare mandat. Este o construcție pe termen lung, deci continuitatea politicilor publice este cu atât mai importantă”, a declarat Costreie, subliniind că va mai avea loc o întâlnire cu foștii miniștri care nu au putut fi prezenți vineri.

La întâlnire au mai participat Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Ligia Deca, Anton Anton, Cristian Adomniței, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Pavel Năstase și Remus Pricopie.