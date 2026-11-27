Blocajul apărut în Consiliul Local Suceava, vineri, la votarea rectificării bugetare, pentru diminuarea creditelor bugetare cu 15 milioane de lei și direcționarea banilor, inclusiv a 4 milioane de lei de la fondul de rezervă, către cheltuieli prioritare, a fost depășit în aceeași zi. Dacă în ședința ordinară proiectul a fost respins, situația s-a rezolvat în aceeași zi, într-o ședință extraordinară convocată de primarul Vasile Rîmbu ”de îndată”.

Rectificare bugetară adoptată la ”a doua strigare”, în unanimitate

Practic, la câteva minute după ce s-a încheiat prima ședință.

De această dată, hotărârea a trecut cu votul unanim al consilierilor locali prezenți, fiind adoptată însă cu o serie de amendamente și … promisiuni. Diferența a făcut-o faptul că de această dată s-au făcut auzite și s-a ținut cont și de solicitările consilierilor.

Singurul amendament concretizat a fost cel al consilierului Lucian Harșovschi, care a solicitat alocarea în plus a 100.000 lei pentru bunuri și servicii necesare funcționării Creșei din Burdujeni, care urmează să fie deschisă la începutul lunii decembrie.

”Nimeni nu a fost și nu va fi vreodată împotriva profesorilor și a educației. Ba dimpotrivă! Drept dovadă, astăzi am reușit să suplimentez cu 100.000 de lei bugetul destinat dotării creșei din Burdujeni, astfel încât aceasta să își deschidă cât mai repede porțile pentru copilași. Demersul a vizat să ajut administrația actuală să înțeleagă care sunt prioritățile și că acestea nu mai pot fi amânate”, a declarat Lucian Harșovschi, care a votat proiectul, alături de toți ceilalți aleși locali prezenți, după ce amendamentul făcut a fost aprobat.

Rectificarea bugetului Sucevei a trecut la ”a doua strigare”, cu un plus de 100.000 de lei pentru Creșa din Burdujeni

Solicitări la acest proiect au mai fost și din partea altor consilieri, precum Cristina Sbîrnea, care vrea montarea de defibrilatoare în locuri publice, ori Mihai Crăciun, care solicită amenajarea unui sens giratoriu la intersecția Calea Unirii cu Traian Vuia, doar că acestea au rămas la stadiul de promisiune, pentru când va fi posibilă alocarea de fonduri, pentru concretizare.

Mai puțini bani de la ”Centru”, cheltuieli mai mari la nivel local

Necesitatea aprobării rectificării bugetare a apărut ca urmare a diminuării cu peste 13 milioane de lei a cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și a majorării sumelor defalcate din TVA care au destinație specială, încât a rezultat necesitatea diminuării creditelor bugetare cu aproape 15 milioane de lei.

Practic, lucrări și achiziții necesare trebuie amânate pentru anul viitor sau mai încolo, din lipsă de fonduri.

Resursele rezultate din diminuări, împreună cu 4.100.000 de la fondul de rezervă, sunt redirecționate către servicii de salubrizare, iluminat public și o serie de necesități în domeniul învățământului, precum cheltuieli de funcționare la noua creșă, de pe strada Mircea Hrișcă, din cartierul ”Tinereții”. Acesteia îi vor reveni 250.000 lei, pentru dotări, servicii și funcționare, după suplimentarea sumei ca urmare a amendamentului lui Lucian Harșovschi.

Banii pentru unitățile de învățământ, suplimentați

Proiectul de rectificare bugetară aprobat la ”a doua strigare” permite direcționarea sumelor defalcate din TVA către o serie de beneficiari de la capitolul „Învățământ”.

Mai exact:

– 686.000 de lei pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat, din care 573.000 de lei pentru salarii, sporuri și contribuții, 93.000 de lei pentru bunuri și servicii și 20.000 de lei pentru burse;

– 173.000 de lei Școlii Gimnaziale „Grigore Ghica Voievod” pentru finanțarea drepturilor copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă;

– 46.000 de lei pentru finanțarea de bază, bunuri și servicii, la Grădinița cu Program Normal „Obcini”.

– 150.000 de lei pentru Grădinița „Obcini”, destinate funcționării noii creșe din Burdujeni (plus 100.000 de la fondul de rezervă)

– 90.000 de lei pentru Grădinița cu Program Prelungit „Așchiuță”, pentru plata utilităților și a materialelor de curățenie.

De asemenea, rectificarea vizează și suplimentări din venituri proprii pentru internatele, cantinele și cheltuielile curente de la Colegiul Național „Petru Rareș” – 151.600 lei, Liceul cu Program Sportiv – 31.360 lei și Școala Gimnazială „Ion Creangă” – 1.070 lei.