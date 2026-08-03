Ediția din acest an a târgului „Lume, lume…, hai la târg!” a adus un record absolut de participare la Muzeul Satului Bucovinean. În cele trei zile ale manifestării, 31 iulie – 2 august, 6.640 de persoane au vizitat muzeul, cu 1.298 mai multe decât anul trecut, când au fost înregistrați 5.342 de vizitatori.

Bilanțul a fost prezentat de directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, într-o intervenție telefonică la Radio Top.

Întrebat dacă recitalul susținut de Fuego a fost principalul factor care a atras publicul, directorul muzeului a apreciat că artistul a avut un rol important, dar a subliniat că întregul program al târgului a contribuit la succesul ediției.

„Eu cred că da. Cred că Fuego pe de-o parte și, sigur, și celelalte spectacole, pentru că cei mai mulți beneficiari s-au înregistrat, totuși, duminică. Or, duminică n-a fost Fuego. Fuego a fost sâmbătă după-amiază. Oricum, multă, multă lume la Fuego, cred că cel mai numeros public de când facem noi spectacole la Muzeul Satului”, a afirmat Emil Ursu. Acesta a remarcat și diversitatea publicului prezent la concertul lui Fuego, oameni de toate vârstele, care au cântat alături de artist refren după refren, l-au răsplătit cu aplauze îndelungi și flori, transformând concertul în momentul de referință al târgului „Lume, lume…, hai la târg!”.

Înainte de a urca pe scenă, Fuego a vizitat gospodăriile tradiționale din Muzeul Satului Bucovinean și a vorbit cu emoție despre patrimoniul Bucovinei și despre importanța păstrării tradițiilor românești.

Record de public la „Lume, lume…, hai la târg!”. 6.640 de vizitatori au trecut pragul Muzeului Satului Bucovinean

Interesul crescut al publicului pentru tradiții

Evenimentul „Lume, lume…, hai la târg!” a reunit anul acesta 87 de meșteri populari din întreaga țară și din Republica Moldova (ceramică, lemn sculptat, ii, costume populare, icoane, obiecte de artizanat și numeroase produse inspirate din tradiția românească etc.) și a oferit publicului demonstrații meșteșugărești, spectacole folclorice și recitalul susținut de Fuego.

Creșterea numărului de vizitatori față de ediția precedentă confirmă interesul tot mai mare al publicului pentru unul dintre cele mai importante evenimente de promovare a tradițiilor organizate de Muzeul Național al Bucovinei. Evenimentul a fost aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Foto Robert Ungurianu