Record de înscrieri la Școala Postliceală de stat Suceava. 835 de elevi, la startul noului an școlar

Interes mare pentru formarea profesională la Școala Postliceală Sanitară Suceava, singura școală postliceală de stat din zona de nord-est a țării.

Instituția deschide noul an școlar cu aproximativ 835 de elevi înscriși, un număr record pentru instituție, și cu peste 180 de elevi mai mulți decât la începutul anului școlar precedent.

Au avut căutare toate cele nouă specializări din oferta instituției, planul de școlarizare fiind completat integral.

Directoarea unității, prof. Nicoleta Dascălu, a arătat că numărul mare de înscrieri din acest an este o confirmare a muncii depuse de întreaga echipă pe care o coordonează.

„Este o creștere care ne bucură foarte mult.

Dincolo de cifre, însă, vedem în această evoluție un mesaj mult mai important: există încredere în școala noastră, în oferta educațională pe care o propunem și în ceea ce construim aici pentru elevii noștri.

Dacă anul școlar precedent a început cu un efectiv de 655 de elevi și s-a încheiat cu 583 de elevi, în noul an școlar vom porni la drum cu aproximativ 835 de elevi, înscriși la cele nouă specializări ale instituției”, a subliniat aceasta.

Record de înscrieri la Școala Postliceală de stat Suceava. 820 de elevi, la startul noului an școlar

• Nouă specializări căutate pe piața muncii

Nicoleta Dascălu a mai evidențiat că unul dintre principalele puncte forte ale școlii este diversitatea ofertei educaționale.

Instituția are în portofoliu nouă specializări, din domenii diferite – Ergoterapeut, Tehnician maseur, Tehnician optometrist, Asistent medical generalist, Asistent medical de farmacie, Asistent medical radiologie, Asistent medical de laborator, Asistent BFKT – Balneofizioterapie – Recuperare, Cosmetician.

„Ne dorim ca pregătirea oferită elevilor noștri să fie una conectată permanent la cerințele reale ale profesiilor pentru care se formează.

În aceste domenii, pregătirea practică este esențială, motiv pentru care acordăm atenție bazei materiale și condițiilor pentru elevi”, spune Dascălu.

• Mulțumiri către profesori, municipalitate, instituții partenere

Reprezentanții Școlii Postliceale Sanitare de Stat, redenumită din această toamnă Școala Postliceală Sanitară „Acad. prof. dr. Leon Dănăilă”, menționează că în spatele cifrelor excelente de la admitere „se află multă muncă, decizii, colaborare și, mai ales, oameni și instituții care au ales să fie alături de noi”.

„Doresc să adresez mulțumiri municipalității, pentru sprijinul concret acordat școlii, inclusiv pentru achiziționarea materialelor necesare specializărilor noastre.

Un sprijin important am primit și din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava și, în mod deosebit, din partea inspectorului școlar general, domnul Ciprian Anton.

Îi mulțumesc pentru deschidere, susținere și pentru încrederea acordată școlii noastre.

Mulțumesc, de asemenea, Consiliului de Administrație, care mi-a fost alături și a susținut multe dintre deciziile pe care le-am luat.

Este foarte important ca, atunci când îți asumi o direcție de dezvoltare, să ai alături oameni care înțeleg obiectivele instituției și care contribuie la transformarea lor în rezultate concrete.

Nu în ultimul rând, mulțumirile mele se îndreaptă către întregul colectiv al școlii – cadre didactice și personal – pentru implicare și profesionalism, precum și către elevii noștri și familiile lor.

Doresc să adresez o mulțumire specială cadrelor medicale profesioniste din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava, medicilor și tuturor specialiștilor care contribuie la formarea elevilor noștri. Fără experiența, disponibilitatea și implicarea lor, nu am fi reușit să creștem atât de frumos și să le oferim elevilor o pregătire conectată la realitatea profesiei”, a mai completat Nicoleta Dascălu.

Record de înscrieri la Școala Postliceală de stat Suceava. 820 de elevi, la startul noului an școlar

• De la 1 septembrie, o nouă identitate și o nouă etapă

Școala Sanitară Postliceală de stat Suceava (Aleea Jupiter, nr. 12) deschide, așadar, noul an școlar cu aproximativ 835 de elevi, nouă specializări, trei domenii de pregătire (Sănătate și asistență pedagogică, Estetică și igiena corpului, Mecanică) și o identitate nouă.

„Pentru mine, cea mai mare satisfacție este faptul că tot mai mulți tineri aleg școala noastră. Înseamnă că există încredere în ceea ce facem aici.

Vrem să continuăm să creștem frumos, să oferim o pregătire de calitate și, mai ales, să le oferim elevilor noștri șansa de a pleca de aici cu o profesie”, a conchis Nicoleta Dascălu.