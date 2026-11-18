În urma seismului cu magnitudinea de 5,7 produs în zona Vrancea în noaptea de marți spre miercuri, la ora 02:48, responsabilul de relații publice al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Alina Mihăescu, a transmis un set de recomandări pentru spectatori, explicând cum trebuie să reacționăm dacă un cutremur ne surprinde în sala de spectacol.

Potrivit mesajului publicat de instituția de cultură, prima și cea mai importantă regulă într-o astfel de situație de pericol public este păstrarea calmului și evitarea îmbulzelii, acesta fiind principalul factor de risc în sălile pline de oameni. „Dacă ești în sala de teatru, la cinema sau pe un stadion, alături de o mulțime de oameni, cel mai important este să rămâi pe loc și să te protejezi. În primul rând pe tine și pe cei apropiați. Nu te panica și nu alerga spre ieșire! Riscul major în sălile aglomerate îl produce îmbulzeala”, a subliniat Alina Mihăescu.

Pe durata mișcării seismice, spectatorii sunt sfătuiți să rămână pe scaune și să nu părăsească sala. Pentru protecția fizică, se recomandă aplecarea în față, cu capul între genunchi, acoperind ceafa cu brațele, o geantă sau o haină groasă. Cei aflați sub balcon, lămpi mari sau lângă reflectoare trebuie să se ghemuiască cât mai jos între rândurile de scaune. De asemenea, reprezentanții teatrului atrag atenția să nu fie folosite brichetele sau chibriturile, din cauza riscului unor scurgeri de gaze, și să se evite utilizarea telefoanelor mobile pentru iluminat sau apeluri, pentru a nu crea agitație și a nu suprasolicita rețeaua. Cel mult, se poate trimite un scurt mesaj familiei.

Reguli pentru evacuarea în siguranță

După oprirea cutremurului, spectatorii trebuie să aștepte semnalul personalului teatrului, angajații fiind instruiți să coordoneze evacuarea și cunoscând toate ieșirile de urgență. Părăsirea sălii se face în liniște, în pas alert, fără a alerga sau a împinge persoanele din jur, urmând indicatoarele luminoase. În caz de întuneric sau fum, deplasarea se face aplecat, aproape de pereți sau balustrade. În cazul în care se află persoane la etaj, liftul nu trebuie folosit sub nicio formă, coborârea realizându-se exclusiv pe scări, cu atenție la eventualele trepte fisurate. Odată ieșiți din clădire, oamenii trebuie să se îndrepte spre un spațiu deschis, departe de fațada teatrului, stâlpi de electricitate sau copaci.

În cazul blocării sub dărâmături, salvarea depinde de economisirea energiei. Se recomandă evitarea strigătelor continue, care duc la epuizare și inhalarea prafului, semnalizarea prezenței prin lovirea ritmică a unei țevi sau a unui obiect metalic și acoperirea gurii și a nasului cu o batistă, un fular sau o bucată din haină.