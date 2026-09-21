Principalele cauze care generează intoxicații cu monoxid de carbon sunt coșurile de fum și sistemele de evacuare a gazelor arse deteriorate, obturate sau neetanșe. Sobele defecte ori folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței creează, la rândul lor, condiții pentru producerea intoxicațiilor. Delgaz Grid a făcut o serie de recomandări pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Fie că locuiți la bloc sau la casă, pericolul intoxicației cu monoxid de carbon este real dacă gazele arse nu sunt evacuate corespunzător.

Riscul poate apărea în orice locuință în care funcționează aparate alimentate cu gaz sau surse de încălzire care produc gaze arse ce nu sunt evacuate corespunzător în exterior.

Dacă locuiți la bloc, asigurați-vă că grilele și orificiile de ventilație nu sunt acoperite, iar canalele de evacuare a gazelor arse nu sunt înfundate. O renovare aparent banală poate afecta evacuarea gazelor arse și poate produce situații periculoase.

Dacă locuiți la casă, verificați și curățați coșurile de fum cel puțin de două ori pe an, obligatoriu înainte de sezonul rece. Fisurile, depunerile sau improvizațiile pot împiedica eliminarea în exterior a gazelor arse, iar acestea se pot acumula în locuință.

Recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu monoxid de carbon

Recomandări

Delgaz Grid îi învață pe consumatori cum să acționeze: „Verificați periodic sistemele de evacuare a gazelor arse și solicitați intervenția exclusiv a specialiștilor autorizați atunci când apar probleme. Curățați și controlați regulat coșurile de fum, canalele de evacuare și hornurile cu ajutorul personalului autorizat. Nu folosiți niciodată aragazul pentru încălzirea locuinței și nu îl lăsați nesupravegheat atunci când gătiți.

Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz”.

Verificări, revizii

La fel de importante în prevenirea incidentelor sunt verificările la instalațiile interioare de gaz, la maximum doi ani, și a reviziilor, la maximum zece ani, precum și montarea detectoarelor de gaz. Operațiunile sunt în responsabilitatea proprietarilor și se fac obligatoriu cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Mai multe sfaturi despre utilizarea în siguranță a gazelor naturale și a surselor de energie sunt disponibile pe canalele de social media România Sigură, proiect derulat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță” dintre E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Tragedii

Conform unui comunicat transmis de Delgaz Grid, în primele opt luni ale acestui an, în aria de activitate a companiei s-au produs 14 intoxicații cu monoxid de carbon în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj, Neamț și Hunedoara. Numărul total al victimelor a ajuns la 28, de peste două ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 12 victime. Șase persoane și-au pierdut viața în acest an, față de două persoane decedate în 2025. Printre victimele din 2026 se numără și un tânăr de 24 de ani. În locuința sa au fost identificate probleme la sistemul de evacuare a gazelor arse de la centrala termică, iar monoxidul de carbon s-a acumulat în interior și a produs asfixia.