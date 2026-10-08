Recoltarea a 34 de exemplare de urs în Suceava, aprobată prin noua lege

Noi reguli privind gestionarea populației de urs brun se aplică în România începând de joi, 8 octombrie. Legea nr. 190/2026 stabilește pentru anul în curs un nivel național de prevenție de 859 de exemplare și un nivel de intervenție de 110 exemplare. Cele două categorii sunt reglementate separat și presupun condiții diferite de recoltare. Legea introduce și restricții privind recoltarea femelelor însoțite de pui și protejarea exemplarelor dominante.

Pentru județul Suceava, noua legislație stabilește o cotă de prevenție de 34 de exemplare de urs brun, repartizate pe 30 de fonduri cinegetice, pentru 2026. Reglementările privind prevenția și intervenția se vor aplica și în 2027.

Județului Suceava îi sunt repartizate 34 de exemplare de urs brun, distribuite pe 30 de fonduri cinegetice. Cele mai mari cote, de câte două exemplare, sunt pe patru fonduri cinegetice: Pinu, Dornișoara, Păltiniș și Serișoare.

Pentru celelalte 26 de fonduri, cota este de câte un exemplar: Cristișoru, Buciniș, Chiril, Barnar, Bistrița, Negrișoara, Teșna, Coșna, Scorușu, Orata, Valea Cârlibabei, Botuș, Muncel, Valea Putnei, Rarău, Botoșana, Negrileasa, Dragoșa, Moldovița, Demacușa, Sucevița, Mănăstirea Humorului, Bogdănești, Râșca, Suha Mare și Suha Mică.

Urșii incluși în cota de prevenție pentru 2026 pot fi recoltați până la 31 decembrie, de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, prin metodele de vânătoare permise de legislație.

În schimb, exemplarele incluse în nivelul național de intervenție pot fi recoltate, până la aceeași dată, numai de personalul tehnic de specialitate al gestionarilor, prin metodele de vânătoare „la pândă” și „la dibuit”.

Alături de Suceava, printre județele pentru care au fost aprobate cote de prevenție se numără Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș, Argeș, Buzău, Hunedoara, Neamț și Vrancea.

Din 2028 sistemul să funcționeze pe baza unor cote stabilite anual, în urma evaluării populației de urs brun.

Restricții la recoltare

Actul normativ introduce și condiții referitoare la dimensiunea exemplarelor recoltate, în scopul menținerii echilibrului între categoriile de vârstă și sexe și al protejării exemplarelor dominante. În cazul fondurilor cinegetice pentru care sunt stabilite cote de două sau trei exemplare, cel puțin unul dintre urșii recoltați trebuie să aibă o blană al cărei punctaj să nu depășească 400 de puncte CIC, sistemul internațional de evaluare a trofeelor de vânătoare.

În județul Suceava, unde cotele sunt de unul sau două exemplare pe fond cinegetic, regula privind punctajul trofeelor se aplică doar fondurilor Pinu, Dornișoara, Păltiniș și Serișoare, care au aprobată recoltarea a câte doi urși.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, blana și craniul exemplarului respectiv, după prepararea de către gestionar, trebuie predate structurii teritoriale competente a Gărzii Forestiere Naționale. Acestea devin proprietatea privată a statului și sunt gestionate sau valorificate conform legii.

Noua lege mai stabilește că, în situațiile în care un exemplar este extras potrivit prevederilor referitoare la intervențiile specifice, blana și craniul rămân în gestiunea gestionarului fondului cinegetic, dacă acesta a realizat extragerea, sau sunt predate Gărzii Forestiere, dacă operațiunea a fost efectuată de personalul desemnat al acesteia, bunurile rămânând în proprietatea privată a statului.