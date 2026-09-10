Recidivist arestat pentru că a furat bani dintr-o farmacie veterinară din centrul Sucevei

Un recidivist a fost arestat pentru 30 de zile, miercuri, 9 septembrie, pentru un furt comis pe 18 august, când administratorul farmaciei Bigvet din centrul Sucevei a reclamat că i-a fost sustrasă suma de 4000 de lei.

Din farmacia cu sediul pe strada Curtea Domnească, din sertarul mesei de lucru, a fost sustrasă suma de 4000 de lei, bani proveniți din încasări și pentru chirie.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au efectuat activități investigativ-operative pentru stabilirea împrejurărilor în care a fost comisă fapta și au stabilit că autor este Marius Constantin Crîșmaru, care de o vreme apărea zilnic în zona centrală a municipiului Suceava.

Suspectul a fost condus la sediul Poliției municipiului Suceava, pe bază de mandat de aducere emis de către organele de cercetare penală.

El a fost reținut imediat în arest, iar procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a solicitat mandat de arestare pentru 30 de zile.

Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a admis propunerea și a emis mandat pe o perioadă de 30 de zile, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.