Recensământ și avertismente în gospodăriile din Suceava pentru reducerea numărului câinilor fără stăpân

Municipalitatea suceveană a demarat o amplă campanie de verificare a câinilor cu proprietar, prima zonă vizată fiind cartierul Ițcani. Echipe mixte, formate din polițiști locali, reprezentanți ai Societății Piețelor, ai Adăpostului Public și inițiatorul proiectului, consilierul local Roxana Ciornei, au mers din poartă în poartă pentru a verifica dacă animalele sunt sterilizate și microcipate, conform legii.

Primele concluzii indică o problemă deja cunoscută, legată de abandon și înmulțire necontrolată. Pe primele străzi verificate, echipele au identificat doar patru câini sterilizați și un singur carnet de sănătate. Reprezentanții primăriei subliniază că sursa principală a animalelor care ajung pe domeniul public provine din curțile private, unde deținătorii nu își sterilizează animalele.

În cazurile în care au fost constatate nereguli, proprietarii au primit notificări cu rol de avertisment și un termen de conformare de 30 de zile. Acolo unde cetățenii nu au fost găsiți acasă, inspectorii au lăsat invitații de prezentare valabile 10 zile.

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Soluții gratuite înainte de sancțiuni

Mesajul transmis de administrația locală pune accent pe prevenție, oferind o alternativă financiară pentru cetățeni. Proprietarii notificați se pot prezenta la Primăria Suceava pentru a ridica bonuri valorice în baza cărora sterilizarea, microciparea și eliberarea carnetului de sănătate sunt realizate gratuit, costurile fiind suportate de bugetul local.

După expirarea termenului de 30 de zile, echipele vor reveni în teren pentru recontrol. Persoanele care nu au intrat în legalitate riscă sancțiuni financiare severe, amenzile prevăzute de legislația în vigoare fiind de până la 5.000 de lei pentru lipsa microcipului, până la 10.000 de lei pentru nesterilizare și până la 12.000 de lei pentru abandon.

Demersul din teren a scos la iveală și o disensiune administrativă între Primărie și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava. Primarul Vasile Rîmbu a criticat atitudinea instituției de control, acuzând-o de impunerea unor norme exagerate în adăpostul municipal, în detrimentul soluțiilor practice. Acesta a sugerat că exigența DSV ar ascunde, în realitate, protejarea unor interese private din zona managementului animalelor fără stăpân. Conform primarului, blocajele birocratice afectează funcționarea normală a adăpostului public gratuit, o componentă esențială în gestionarea eficientă a fenomenului câinilor comunitari.

Campania de recensământ și monitorizare va continua în perioada următoare în toate cartierele municipiului Suceava.