COMUNICAT DE PRESĂ

30.10.2026

Începere proiect

„REABILITAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Cod SMIS: 352508

Beneficiarul Comuna Șcheia, cu sediul în comuna Șcheia, str. Mihoveni, nr. 4, județul Suceava, anunță începerea implementării proiectului „REABILITAREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat prin Regio – Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în baza contractului de finanțare nr. 1288/29.10.2026, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Prioritatea 3 – Nord-Est: O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Obiectiv specific RSO2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Apel: PR/NE/2025/3/RSO2.1/1 – Eficiența energetică Clădiri publice – Consilii județene, Autorități publice centrale, UAT locale (comune).

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea sediului Primăriei Comunei Șcheia prin implementarea de măsuri integrate de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile, în vederea reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Investiția urmărește îmbunătățirea confortului, siguranței și accesibilității clădirii publice.

Obiective specifice ale proiectului

Creșterea performanței energetice a clădirii prin termoizolarea anvelopei, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor de încălzire, ventilație și iluminat și integrarea surselor regenerabile, astfel încât consumul de energie primară să scadă cu minimum 30%.

Creșterea utilizării surselor de energie regenerabilă prin integrarea panourilor fotovoltaice și solare, în vederea reducerii dependenței de resurse neregenerabile.

Reducerea impactului asupra mediului prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie convențională, contribuind la obiectivele de tranziție verde.

Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului: 9.627.834,11 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 6.672.113,72 lei

Durata și localizarea proiectului

Proiectul se implementează în satul Șcheia, comuna Șcheia, județul Suceava, str. Mihoveni nr. 4, imobil identificat prin C.F. 36012, pe o perioadă de 33 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Impactul proiectului

Prin realizarea acestei investiții, comunitatea locală va beneficia de un sediu administrativ modernizat și mai eficient energetic, ceea ce va contribui la:

reducerea consumului de energie primară și a cheltuielilor de exploatare;

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea surselor regenerabile de energie;

creșterea confortului, siguranței și accesibilității pentru angajați și cetățeni;

modernizarea infrastructurii administrative a comunei Șcheia.

Investiția va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor administrative oferite cetățenilor și la utilizarea mai eficientă a resurselor publice prin scăderea costurilor energetice.

Informații suplimentare

Persoană de contact:

ION-CRISTINEL BURAC – Primar, Comuna Șcheia

Telefon: 0230 526 588

E-mail: primariascheia@yahoo.com