Comunicat de presă

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Finalizare proiect:

„REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”

UAT Orașul Dolhasca, cu sediul în Orașul Dolhasca, Aleea Esplanadei, nr. 5, județul Suceava, anunță finalizarea proiectului „REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ÎN ORAȘUL DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA”, cod de identificare C.10-I3-1518.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale, Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Dolhasca destinate furnizării de servicii publice către cetățeni. În acest context, proiectul a vizat reabilitarea moderată a clădirii Grădiniței cu Program Normal din orașul Dolhasca, în vederea îmbunătățirii performanței energetice și a îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților educaționale.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de reabilitare moderată a clădirii, care au contribuit la îmbunătățirea performanței energetice și la crearea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților educaționale.

Prin rezultatele obținute, proiectul contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirii și la îmbunătățirea infrastructurii educaționale din orașul Dolhasca, cu beneficii pentru copii, personalul grădiniței și comunitatea locală.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.216.084,07 lei cu TVA, din care 1.576.255,87 lei a reprezentat valoarea eligibilă din PNRR, iar 312.414,34 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 luni de la data de 02.02.2023 până la data de 30.08.2026.

UAT Orașul Dolhasca

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