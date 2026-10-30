COMUNICAT DE PRESĂ

30.10.2026

Începere proiect

„REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL MIHOVENI, COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA”

Cod SMIS: 352486

Beneficiarul Comuna Șcheia, cu sediul în comuna Șcheia, str. Mihoveni, nr. 4, județul Suceava, anunță începerea implementării proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL MIHOVENI, COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat prin Regio – Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în baza contractului de finanțare încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Prioritatea 3 – Nord-Est: O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Obiectiv specific RSO2.1 – Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Apel: PR/NE/2025/3/RSO2.1/1 – Eficiența energetică Clădiri publice – Consilii județene, Autorități publice centrale, UAT locale (comune).

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a Căminului Cultural Mihoveni din comuna Șcheia, județul Suceava, prin reabilitarea și extinderea clădirii, modernizarea instalațiilor și utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și al îmbunătățirii condițiilor pentru desfășurarea activităților culturale ale comunității.

Obiective specifice ale proiectului

Reabilitarea termică și extinderea Căminului Cultural Mihoveni, prin intervenții asupra anvelopei clădirii și realizarea lucrărilor necesare pentru îmbunătățirea performanței energetice.

Modernizarea instalațiilor aferente clădirii, inclusiv a sistemelor de încălzire, ventilare și iluminat, și integrarea unor soluții de producere a energiei din surse regenerabile.

Reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră, concomitent cu îmbunătățirea confortului, funcționalității și condițiilor de utilizare a infrastructurii culturale locale.

Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului: 6.225.831,71 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.051.455,38 lei

Durata și localizarea proiectului

Proiectul se implementează în satul Mihoveni, comuna Șcheia, județul Suceava, pe o perioadă de 33 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Impactul proiectului

Prin realizarea acestei investiții, comunitatea locală va beneficia de un cămin cultural modernizat și mai eficient energetic, ceea ce va contribui la:

reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare a clădirii;

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și utilizarea energiei regenerabile;

îmbunătățirea confortului și a condițiilor de desfășurare a activităților culturale;

dezvoltarea durabilă și modernizarea infrastructurii publice din comuna Șcheia.

Investiția va contribui la creșterea performanței energetice a Căminului Cultural Mihoveni și la îmbunătățirea infrastructurii culturale disponibile locuitorilor comunei Șcheia.

Informații suplimentare

Persoană de contact:

ION-CRISTINEL BURAC – Primar, Comuna Șcheia

Telefon: 0230 526 588

E-mail: primariascheia@yahoo.com