Comunicat de presă

16.11.2026

Lansarea proiectului

„Reabilitare clădire situată în municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac nr.14”,

cod SMIS 348368

Județul Suceava, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Reabilitare clădire situată în municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac nr.14”, cod SMIS 348368, finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P3 O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, Apel: Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice., PR/NE/2025/3/RSO2.1/1/Eficiența energetică Clădiri publice – Consilii județene, Autorități publice centrale, UAT locale (comune).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea și implementarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reabilitarea clădirii situate în Municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac nr.14.

Obiectivele specifice al proiectului:

reabilitarea termică a anvelopei clădirii;

schimbarea integrală a tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, inclusiv reparații și finisaje interioare locale;

modernizarea sistemelor pentru alimentarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă curentă;

modernizarea sistemului de iluminat;

utilizarea unor sisteme individuale de ventilare mecanică cu recuperare de căldură;

introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2,an) – inițial 13,57 – propus – 15,82

Consumul anual specific de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/m2,an) inițial 403,75 – propus – 94,42

O clădire reabilitată din punct de vedere energetic.

Valoarea totală a proiectului: 7.898.959,35 lei, din care:

292.031,53 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea FEDR;

545,90 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

930,25 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

202.451,67 lei valoare neeligibilă a proiectului;

Durata proiectului: 29 luni, respectiv de la data 26.08.2026 până la data de 25.01.2029.

Date contact beneficiar: www.cjsuceava.ro, eduard.ilcu@cjsuceava.ro.