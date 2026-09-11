Razie la Vatra Dornei, cu controale în trafic, în medii problematice și la depozitele de lemn

Poliția municipiului Vatra Dornei a organizat joi o razie de amploare în municipiul stațiune și comunele montane din jur, cu implicarea a 32 de polițiști, patru jandarmi, inspectori de la Garda Forestieră, silvicultori, plus câte un inspector de la Registrul Auto Român și de la ISCTR – control trafic.

Acțiunea a avut mai multe direcții simultane, de la ora 6.00 dimineață având loc filtre rutiere, fiind legitimate persoane din medii problematice, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise de infractori voiajori, și acționându-se pentru combaterea contrabandei în zona pieței și a bazarului, dar și pe linie de infracțiuni silvice.

În cadrul acțiunii au fost aplicate 95 de amenzi, în valoare de peste 95.000 de lei, cele mai multe pentru nereguli la regimul rutier, plus sancțiuni pe linie silvică, dar și pentru deranjarea ordinii și liniștii publice.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 296 de persoane și verificate 199 de mașini, fiind reținute 13 permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare.

Pe linie silvică, polițiștii, însoțiți de lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Suceava și ai Ocoalelor Silvice Vatra Dornei, Iacobeni și Dorna au efectuat mai multe controale pe linia prevenirii şi combaterii activităților ilegale din domeniul circulației, depozitării, prelucrării şi comercializării materialelor lemnoase.

Au fost aplicate amenzi și au fost confiscați peste 13 metri cubi de material lemnos diferite specii și sortimente, care nu se afla în circuitul legal.