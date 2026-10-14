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Razie în Suceava și localitățile din jur, cu amenzi mari pentru neutilizarea aparatelor de marcat și haine contrafăcute confiscate

Razie în Suceava și localitățile din jur, cu amenzi mari pentru neutilizarea aparatelor de marcat și haine contrafăcute confiscate
Razie în Suceava și localitățile din jur, cu amenzi mari pentru neutilizarea aparatelor de marcat și haine contrafăcute confiscate

Polițiștii de la Serviciul de combatere a infracțiunilor economice au efectuat, marți, 13 octombrie, controale în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală și de comerț ilicit, în municipiul Suceava, dar și în localitățile din jur.

Echipele de control au verificat 16 societăți comerciale și 24 de persoane fizice autorizate, fiind descoperite, printre altele, și țigări de contrabandă, dar și haine contrafăcute, acestea chiar cu o valoare mare.

Polițiștii au depistat și trei agenți economici care nu foloseau casele de marcat, aplicând trei amenzi mari, în valoare totală de 38.000 de lei, la legea care pedepsește nerespectarea obligației operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Polițiștii au confiscat în urma controalelor și suma de 6.617 lei în numerar și 5.180 de bucăți de țigări de proveniență extracomunitară.

Cele două infracțiuni constatate în cadrul acțiunii sunt de ,,punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare”.

Într-un prim caz, în magazinul unei femei în vârstă de 56 de ani, administrator al unui societăți din Sf. Ilie, polițiștii au găsit 110 bucăți obiecte vestimentare inscripționate cu mărcile GUCCI, TOMMY HILFIGER, ADIDAS, THE NORTH FACE, CALVIN KLEIN, PUMA și NIKE, toate fără certificate de conformitate.

Polițiștii au ridicat din acest magazin marfă în valoare de 49.500 de lei.

În al doilea caz, din incinta Complexului Comercial Rozita, tot în Șcheia, de la un comerciant au fost ridicate 31 obiecte vestimentare inscripționați cu marca JORDAN, și acestea după toate probabilitățile contrafăcute. În acest caz valoarea mărfii ridicate este în valoare de aproximativ 4.600 de lei.

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