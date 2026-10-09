Razie a polițiștilor cu cinci transporturi ilegale de lemn depistate și amenzi pe linie rutieră

Polițiștii de la Secția Rurală Gălănești au fost angrenați într-o acțiune de control cu efective sporite, în după-amiaza zilei de joi, până la miezul nopții, fiind căutate în special mașini cu lemne și eventuale transporturi de țigări de contrabandă, pe lângă verificările uzuale pe linie rutieră.

Atrage atenția că au fost depistate cinci transporturi ilegale pe linie silvică, fiind confiscată o cantitate totală de 12 mc material lemnos. Chiar dacă nu este vorba de cantități mari de lemn, aceste transporturi mici, dar dese, pe distanțe scurte, adună o parte importată din piața neagră a lemnului.

Ca exemple, pe DN 2H, la Gălănești, a fost identificată în trafic o autoutilitară Iveco Daily, condusă de un bărbat din Voitinel, care transporta cantitatea de 2,23 mc lemn foc fag fără a deține documente de proveniență sau aviz de însoțire.

În alt caz, pe drumul forestier Putnișoara din comuna Putna, într-o autoutilitară marca Mercedes-Benz, model Sprinter, a fost identificată cantitatea de 3,91 buștean gater rășinoase, tot de pe piața neagră.

Tot pe drumul forestier Putnișoara din comuna Putna, a mai fost depistată o autoutilitară care transporta cantitatea de 4,10 mc buștean gater rășinoase.

Și la Bilca au fost depistate două transporturi ilegale de lemn, din care unul de cherestea.

Pe lângă lemnul confiscat, pentru transporturile ilicite au fost aplicate și amenzi în cuantum de 15.000 de lei.

În cadrul aceleiași acțiuni, pe linie rutieră, au fost reținute două permise de conducere, certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.