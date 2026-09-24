Planul de acțiuni de control al conducerii IPJ Suceava cu efective sporite de polițiști pe anumite zone ale județului a continuat, pe 22 septembrie, pe zona Salcea – Dumbrăveni, cu o razie cu polițiști de la mai multe structuri și cu reprezentanți ai Registrului Auto Român.

Acțiunea a urmărit o vizibilitate cât mai mare a oamenilor legii în stradă, având în vedere că problematica rutieră este una delicată la Salcea și la Dumbrăveni, cu multe accidente grave în acest an.

În cadrul raziei, care a inclus și drumuri județene, cel spre Verești, de exemplu, au fost verificate 198 de autovehicule, fiind legitimate 210 persoane.

Polițiștii au acționat și cu aparatul radar, pe DN 29 Suceava – Botoșani. În cadrul raziei au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 265.000 de lei. 20 dintre amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

În cele câteva ore în care s-a acționat au fost reținute 12 certificate de înmatriculare şi un permis de conducere.

Razie a poliției pe zona Salcea – Dumbrăveni, una „fierbinte” privind accidentele grave

La capitolul șoferi băuți, chiar de a fost o acțiune de zi, matinală, a fost depistat un șofer din Botoșani, pe DN 29 Salcea-Dumbrăveni, cu alcoolemie de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost amendat și i s-a reținut permisul de conducere 90 de zile, concentrația de alcool fiind sub limita penală.

În cea de-a doua fază a raziei, polițiștii au acționat pe linia verificării respectării prevederilor legale privind sistemele de securitate privată, fiind efectuate controale la societățile comerciale de pe raza comunelor Dumbrăveni și Siminicea.

Verificările au vizat existența și funcționarea sistemelor de alarmare împotriva efracției, modul de organizare a pazei, respectarea planurilor de securitate, precum și îndeplinirea obligațiilor legale de către operatorii economici.

”În această fază a acțiunii au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 4.000 lei, fiind formulate recomandări reprezentanților societăților comerciale pentru dispunerea măsurilor necesare asigurării pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003. Astfel de acțiuni cu efective sporite vor fi organizate și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea producerii accidentelor rutiere”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.