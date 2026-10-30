Polițiști suceveni de la mai multe structuri au fost angrenați, joi, într-o acțiune de control pe raza municipiului Rădăuți și a comunelor limitrofe, fiind verificate peste 250 de mașini și legitimate aproape 300 de persoane. S-a acționat și cu radarul, s-au verificat documente și au fost căutate mărfuri transportate ilicit, eventuale persoane urmărite sau care se deplasează în scop de cerșetorie etc.

În paralel, polițiștii au efectuat investigații și controale inopinate în baruri şi unități comerciale pentru identificarea faptelor de comerț ilegal cu țigări de proveniență extracomunitară.

În total, în cadrul raziei, au fost aplicate 96 de amenzi, în valoare de aproape 60.000 de lei. Cele mai multe amenzi au fost date pentru viteză.

În cadrul controlului din trafic au fost reținute și două permise de conducere, nouă certificate de înmatriculare și trei seturi cu plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Unul dintre șoferii depistați fără permis, dar și cu ITP expirat la mașină, a fost reținut în arest pentru 24 de ore.

Razie a Poliției cu peste 250 de mașini verificate, în Rădăuți și localitățile limitrofe

Razie a Poliției cu peste 250 de mașini verificate, în Rădăuți și localitățile limitrofe