Războiul pentru conducerea ACET continuă. Pe front intră și sindicatul din companie

Schimbările operate în ultimele două zile la nivelul conducerii companiei de apă și canal ACET SA Suceava, de schimbare a doi membri din CA și numire a unui nou manager general interimar, sunt contestate de președintele Asociației Județene de Apă și Canalizare (AJAC), Stelian Simeria, vicepreședinte al Consiliului Județean, precum și de primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, reprezentant al municipalității fălticenene ca acționar la ACET SA.

Luni, tabăra care gravitează în jurul primarului de Suceava, Vasile Rîmbu, și a viceprimarului Dan Ioan Cușnir, a anunțat decizia Adunării Generale a Acționarilor de la ACET (în care votul majoritar este al Primăriei Suceava), de revocare a doi dintre membrii Consiliului de Administrație al ACET, Anda Violeta Rață și Dan Merchea, și de înlocuire a acestora cu Sergiu Horobeț, directorul de exploatare al ACET, și Irina Jităreanu, auditor financiar. Marți dimineață, noul consiliu de administrație a decis înlocuirea managerului anterior, Lorand Ercse, cu Mircea Ovadiuc, director tehnic în cadrul companiei, care are mandat pentru asigurarea interimatului până pe 28 februarie 2027.

Aceste decizii sunt contestate atât la nivel declarativ și urmează și atacarea în instanță, de către tabăra constituită în jurul președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, și vicepreședintelui CJ, Stelian Simeria.

Stelian Simeria a declarat, marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ACET, că hotărârile din ziua precedentă reprezintă „un abuz clar” și că cei care le-au luat au ignorat legislația specifică pentru corporații. Simeria a afirmat că „ACET nu produce conserve”, ci este un serviciu public de care trebuie să beneficieze cât mai multe localități și că nu trebuie să i se confere unui acționar majoritar, cum este municipiul Suceava, întreaga putere decizională. Președintele AJAC a făcut referire și la profesionalismul conducerii de marți a companiei, față de care și-a manifestat scepticismul, în condițiile în care alți operatori regionali de apă și canal au o arie de activitate mult mai extinsă, chiar și dincolo de granițele județelor-mamă, având între 34 și peste 90 de localități deservite, în timp ce în județul Suceava ACET operează doar în 14 localități.

Stelian Simeria

Primarul Cătălin Coman a folosit o exprimare și mai dură, acuzând acțiunile de luni drept „circ și teatru ieftin”, cu scopul de preluare forțată a ACET și de diminuare a rolului AJAC. Coman consideră că măsurile de care ar fi responsabilă municipalitatea suceveană ar atrage riscul „de a bloca un serviciu vital pentru suceveni”. Ambii au precizat că vor contesta în instanță decizia de schimbare a CA și de numire a lui Mircea Ovadiuc în funcția de director general.

Cătălin Coman

Noul director Ovadiuc beneficiază de susținerea sindicatului de la ACET

În acest scandal de la ACET a intrat, marți, și sindicatul de la ACET. O delegație numeroasă a sindicaliștilor, condusă de liderul sindical Aurel Jescu, a organizat o conferință de presă imediat după cea a lui Stelian Simeria și Cătălin Coman, cu scopul anunțat de a solicita „celor două palate” – Primăria Suceava și Consiliul Județean – să facă pace și să ajungă la un consens.

Jescu a declarat că de peste 40 de ani lucrează la ACET, dar o astfel de situație, cu schimbarea peste noapte a directorilor, nu a mai fost. Totodată, liderul sindical susține că este pentru prima dată când clasa politică își impune oameni în fruntea societății. În opinia lor, adevărata miză o reprezintă indemnizațiile mari ale membrilor din structurile de conducere, „de trei ori mai mari decât salariul minim al muncitorilor de la ACET” care intervin pe teren la cele peste 50 de avarii care au loc zilnic pe rețelele de apă și canalizare.

Sindicaliștii s-au arătat mulțumiți de numirea inginerului Ovadiuc în funcția de director interimar și amenință cu proteste prin marșuri zilnice între Primăria Suceava și Consiliul Județean, în cazul în care acesta va fi schimbat. Punctul lor de vedere este că, de vreme ce specialiștii din fruntea ACET nu au reușit, vreme de atâția ani, să rezolve problema pierderilor de apă din rețele, persoane aduse din afara domeniului nu au nici o șansă. De asemenea, ei susțin că atâta timp cât angajările în instituțiile de stat sunt blocate și nu există finanțare pentru tehnologizare, extinderea numărului de localități operate de ACET este nerentabilă.

Conform liderilor, mai mult de jumătate dintre cei peste 800 de angajați ai ACET sunt membri de sindicat.