Război administrativ. Prefectura, sesizată de acțiunile secretarului Consiliului Local Suceava

Luptele purtate în ședința de Consiliu Local de joi, 29 octombrie, încheiată după patru ore și jumătate de discuții, din lipsă de cvorum, cu doar jumătate din subiectele de ordinea de zi discutate, continuă.

De data aceasta, cu adrese și sesizări către Prefectura Suceava.

Războiul administrativ a ajuns astfel la un alt nivel.

Pe de o parte, secretarul Consiliului Local, Alexandru Moldovan, contestă legalitatea votului pentru reducerea prețului abonamentelor de parcare de la 500 lei la 100 lei, la proiectul inițiat de consilierii PSD.

De cealaltă parte, mai mulți consilieri locali au înaintat o sesizare oficială a Prefecturii cu privire la îndeplinirea atribuțiilor Secretarului General al Municipiului Suceava.

Secretarul CL, Alexandru Moldovan

Plângere oficială, după contestarea votului din ședința de joi

Plângerea înaintată de consilieri, pe care primele semnături sunt cele ale lui Radu Bores și Daniel Ungurian, cuprinde și un punct de vedere cu privire la adresa transmisă Prefecturii, în aceeași zi, de către secretarul Consiliului Local.

„Considerând rolul Secretarului general care are atribuții de avizare, participare, evidență a voturilor și verificare a condițiilor procedurale, potrivit art. 123 alin. (4) lit. b), art. 136 alin. (9) și art. 243 din Codul administrativ, dorim să facem o plângere privind îndeplinirea defectuoasă a acestor atribuții în cadrul ședinței ordinare din 29.10.2026”, se afirmă în sesizarea depusă vineri după-amiază la Prefectura Suceava.

Inițiatorii acesteia îl acuză pe secretarul Moldovan că „a generat foarte multe dificultăți și obstacole în desfășurarea ședinței de consiliu, inclusiv prin invocarea unor presupuse neconformități cu legislația aplicabilă, fără a nominaliza vreun sursă legislativă concretă și culminând cu adresa menționată mai sus. Considerăm că adresa nu poate avea, prin simpla ei emitere, efect de anulare a unei hotărâri legal adoptate.

Adresa afirmă că au fost prezenți 22 dintre cei 23 de consilieri în funcție. În aceste condiții, majoritatea simplă este 12, iar majoritatea absolută este tot 12. Declarația unor consilieri prezenți că nu participă la vot nu îi elimină automat din baza de calcul a majorității simple”.

Sesizarea explică și ceea ce s-a întâmplat în ședință, când proiectul a fost anunțat inițial ca „respins”, apoi „aprobat” cu majoritate simplă.

„În primul scrutin au fost efectiv exprimate 12 voturi pentru, iar 11 reprezintă o eroare de anunțare, datorită unui vot întârziat. Sesiunea de vot nu era însă închisă, consolele fiind funcționale. Rectificarea consemnării aceluiași vot nu reprezintă readucerea în dezbatere a unui proiect respins, în sensul art. 139 alin. (13). Nu există în textul citat o autorizare generală a revotării sub denumirea de renumărare. Solicitarea de reluare a votului a avut rolul exclusiv de a confirma, dincolo de orice dubiu, faptul că s-au exprimat 12 voturi”.

Radu Bores, inițiator al plângerii contra secretarului CL, Alexandru Moldovan

Măsuri disciplinare, cerute pentru secretarul Consiliului Local Suceava

Sesizarea, mult mai amplă, include și o solicitare expresă de luare a unor măsuri disciplinare, de către Prefectură, contra secretarului CL, Alexandru Moldovan, fost prefect al Sucevei.

”Vă rugăm să vă referiți la înregistrarea audio-video integrală, în forma originală, care voa confirma deschiderea votului, numărătoarea, anunțarea rezultatului, intervențiile și scrutin ulterior de confirmare a rezultatului inițial. Vă solicităm să verificați și să confirmați faptul că nu există două voturi distincte.

De asemenea, vă solicităm să inițiați demersurile disciplinare adecvate la adresa domnului Secretar General Moldovan pentru îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de avizare, participare, evidență a voturilor și verificare a condițiilor procedurale și de interferențele verificabile în procesul democratic al lucrărilor ședinței de Consiliu Local din data de 29.10.2026”.

Sesizarea va primi un răspuns din partea noului prefect al Sucevei, Traian Andronachi.