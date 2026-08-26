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Rata șomajului a scăzut ușor, dar constant, în acest an, în județul Suceava

Rata șomajului a scăzut ușor, dar constant, în acest an, în județul Suceava
Rata șomajului a scăzut ușor, dar constant, în acest an, în județul Suceava

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava a anunțat că rata șomajului în județul Suceava, la sfârșitul primului semestru al anului 2026, a înregistrat un trend descrescător lună de lună, ajungând la 6,23%, în scădere cu 0,58% față de ianuarie 2026.
În primul semestru al acestui an, 8.086 de șomeri au beneficiat de măsuri active de stimulare a ocupării, 167 de ucenici învață o meserie în timp ce muncesc, 144 de șomeri urmează cursuri de calificare și 1.934 dintre ei s-au angajat.

Aceste vești, în parte bune, trebuie însă așezate într-un context general care arată că Suceava are o rată a șomajului cu mult peste media națională.

Rata șomajului la nivel național, în iunie 2026, a fost de 3,20%. Așadar, avem o rată a șomajului aproape dublă, e drept, această situație persistând de mulți ani și fiind o realitate a dinamicii pieței muncii. În regiunea Moldovei, în general, numărul de locuri de muncă este mai redus, iar salarizarea este și ea cu cel puțin 25% sub medie.

Scăderea numărului de șomeri este firească și pentru că, după sezonul rece, automat apar mai multe locuri de muncă, cum ar fi în domeniul construcțiilor.

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