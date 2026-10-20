Rată de promovare de 100% și 36 de 10, la proba scrisă a concursului de directori

Rată de succes de 100%, 36 de note de 10 și doar un singur absent la cea de-a doua probă din cadrul concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din unități de învățământ, de marți, 20 octombrie, respectiv proba scrisă cu subiecte din management educațional și legislație școlară. Au susținut proba 200 de candidați, cei care au trecut de proba eliminatorie (cea de competențe) de săptămâna trecută.

Notele au fost mari, iar rezultatele în ansamblu sunt superioare celor de săptămâna trecută, deși nota minimă de promovare a fost 7 și nu 6, ca la prima probă. Media notelor a fost de 9,1.

„Analiza rezultatelor arată un nivel ridicat al performanțelor la această probă. Din cei 200 de candidați prezenți, 134 au obținut note între 9 și 10, ceea ce reprezintă 67% din totalul celor prezenți.

Dintre aceștia, 36 de candidați au obținut nota 10, reprezentând 18% dintre cei prezenți. Alte 98 de rezultate se situează în intervalul 9,00–9,99, respectiv 49% din totalul candidaților prezenți.

60 de candidați au obținut note cuprinse între 8,00 și 8,99 (30%), iar 6 candidați au obținut note între 7,00 și 7,99 (3%). Nu sunt înregistrate rezultate sub nota 7,00”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului Școlar Suceava.

Candidații au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea a 20 de întrebări.

Subiectele au fost repartizate astfel, potrivit informațiilor publicate după probă:

5 întrebări din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

5 întrebări din regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ (ROFUIP);

4 întrebări din lucrarea Leadership și management educațional, de Tony Bush;

6 întrebări din alte elemente de management educațional și legislație secundară

Pentru fiecare răspuns corect, candidatul primește 0,5 puncte, ceea ce înseamnă că la această probă trebuie 14 răspunsuri corecte pentru a promova.

Proba este eliminatorie, iar nota obținută intră în calculul mediei finale.

Contestațiile se depun în 20, 21 octombrie, iar rezultatele finale se afișează pe 22 octombrie.

Oana Șorodoc, singurul candidat cu 10 pe linie până acum

Profesoara de limba și literatura română Oana Gabriela Șorodoc rămâne singurul candidat cu notă maximă la ambele probe ale concursului. În prezent, aceasta este director adjunct la Școala Gimnazială ”Alexandru Lăpușneanu” Slatina, poziție pentru care s-a înscris în concurs.

Ceilalți 2 candidați cu 10 la prima probă a concursului – Daniela Dungeanu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, și Adrian Puiu, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – au fost notați cu 9,5 la proba de marți, management educațional și legislație școlară.

Rezultatele au fost bune și la nivel național.

„Rezultatele sunt încurajatoare. Valoarea cunoștințelor demonstrate la concurs se va vedea în aplicarea lor: în decizii corecte, în sprijinul acordat elevilor și profesorilor și în rezolvarea problemelor școlii.

Le mulțumesc tuturor candidaților pentru participare și colegilor care au contribuit la organizarea și desfășurarea probei. Mult succes în etapele următoare!”, a menționat Mihai Dimian, ministru al Educației la desfășurarea probei.