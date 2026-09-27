Rarăul și Viitorul Fălticeni n-au avut milă de adversari în runda a IV-a

În etapa a IV-a a Ligii a IV-a s-au înregistrat câteva scoruri fluviu.

Astfel, Rarăul Câmpulung Moldovenesc a dispus cu 8-0 de Dream Team Ipotești, prin golurile marcate de Cârloanță (2), Stroia (2), Severin (2), Bîrgovan și Chiriac.

De asemenea, Viitorul Fălticeni a trecut cu 8-1 de CS Gura Humorului, cu ajutorul reușitelor semnate de Amihăesei (2), Ferariu, Lungu, Luchian, Ignea, Codău și Chiriac. Golul d eonoare al oaspeților a fost reușit de Măcărescu.

Rezultate:

Viitorul Fălticeni – CS Gura Humorului 8 – 1

Viitorul Liteni – Moldova Drăgușeni 3 – 2

Minerul Iacobeni – CS Vicovu de Sus 0 – 2

Progresul Frătăuții Vechi – Bucovina Rădăuți 1-2

Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Dream Team Ipotești 8-0

Academica Gălănești – Stejarii Dragomirnei 6-1

Bucovina Dărmănești – Forest Pătrăuți 3-0

Clasament

1 CS Vicovu de Sus 4 4 0 0 23-1 12p

2 Academica Gălănești 4 4 0 0 19-3 12p

3 Rarăul Câmpulung 4 3 1 0 12-2 10p

4 Minerul Iacobeni 4 3 0 1 13-2 9p

5 Viitorul Fălticeni 4 3 0 1 15-9 9p

6 Bucovina Dărmănești 4 2 1 1 12-9 7p

7 Moldova Drăgușeni 4 2 0 2 10-9 6p

8 Viitorul Liteni 4 2 0 2 8-7 6p

9 Forest Pătrăuţi 4 1 0 3 7-13 3p

10 Stejarii Dragomirnei 4 1 0 3 5-11 3p

11 CS Gura Humorului 4 1 0 3 7-17 3p

12 Bucovina Rădăuți 4 1 0 3 2-20 3p

13 Progresul Frătăuții Vechi 4 0 0 4 8-15 0p

14 Dream Team Ipotești 4 0 0 4 4-27 0p