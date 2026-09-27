Rarăul și Viitorul Fălticeni n-au avut milă de adversari în runda a IV-a

În etapa a IV-a a Ligii a IV-a s-au înregistrat câteva scoruri fluviu.
Astfel, Rarăul Câmpulung Moldovenesc a dispus cu 8-0 de Dream Team Ipotești, prin golurile marcate de Cârloanță (2), Stroia (2), Severin (2), Bîrgovan și Chiriac.
De asemenea, Viitorul Fălticeni a trecut cu 8-1 de CS Gura Humorului, cu ajutorul reușitelor semnate de Amihăesei (2), Ferariu, Lungu, Luchian, Ignea, Codău și Chiriac. Golul d eonoare al oaspeților a fost reușit de Măcărescu.
Rezultate:
Viitorul Fălticeni – CS Gura Humorului 8 – 1
Viitorul Liteni – Moldova Drăgușeni 3 – 2
Minerul Iacobeni – CS Vicovu de Sus 0 – 2
Progresul Frătăuții Vechi – Bucovina Rădăuți 1-2
Rarăul Câmpulung Moldovenesc – Dream Team Ipotești 8-0
Academica Gălănești – Stejarii Dragomirnei 6-1
Bucovina Dărmănești – Forest Pătrăuți 3-0
Clasament
1 CS Vicovu de Sus 4 4 0 0 23-1 12p
2 Academica Gălănești 4 4 0 0 19-3 12p
3 Rarăul Câmpulung 4 3 1 0 12-2 10p
4 Minerul Iacobeni 4 3 0 1 13-2 9p
5 Viitorul Fălticeni 4 3 0 1 15-9 9p
6 Bucovina Dărmănești 4 2 1 1 12-9 7p
7 Moldova Drăgușeni 4 2 0 2 10-9 6p
8 Viitorul Liteni 4 2 0 2 8-7 6p
9 Forest Pătrăuţi 4 1 0 3 7-13 3p
10 Stejarii Dragomirnei 4 1 0 3 5-11 3p
11 CS Gura Humorului 4 1 0 3 7-17 3p
12 Bucovina Rădăuți 4 1 0 3 2-20 3p
13 Progresul Frătăuții Vechi 4 0 0 4 8-15 0p
14 Dream Team Ipotești 4 0 0 4 4-27 0p