„Rapsodii de toamnă”, la Cazinoul Băilor din Vatra Dornei

Vatra Dornei va găzdui vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00, concertul extraordinar „Rapsodii de toamnă”. Evenimentul va avea loc la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” și va reuni interpreți îndrăgiți ai romanței românești.

Publicul este invitat la o seară dedicată unuia dintre cele mai sensibile genuri ale muzicii românești, în care dragostea, dorul, amintirile și trecerea timpului își găsesc expresia prin vers și melodie.

Pe scena Cazinoului Băilor vor evolua Alina Mavrodin Vasiliu, Cristina Beldean Moșuțan, Domnica Dologa, Alexandru Pugna și Alina Huțu. Repertoriul va cuprinde romanțe cunoscute, precum și creații care evidențiază bogăția expresivă și valoarea artistică a acestui gen muzical. Concertul va fi prezentat de Alina Mavrodin Vasiliu, iar acompaniamentul va fi asigurat de Grupul instrumental al Centrului Cultural „Bucovina” Suceava.

Organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, concertul își propune să aducă în atenția publicului frumusețea romanței românești și să contribuie la păstrarea și promovarea unui important reper al patrimoniului cultural național.

Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Primăria Municipiului Vatra Dornei și Asociația Culturală „Cetatea Romanței” din Târgoviște, în cadrul programului desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Concertul face parte din Programul Național de Concerte „Familia romanței”, manifestare asociată Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, care ajunge în acest an la cea de-a 59-a ediție.

Biletele vor putea fi achiziționate de la intrare, în ziua desfășurării concertului. Pentru rezervări, persoanele interesate pot contacta telefonic Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei.