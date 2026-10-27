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„Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV, la Auditorium „Joseph Schmidt”

„Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV, la Auditorium „Joseph Schmidt”
„Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV, la Auditorium „Joseph Schmidt”

La Auditorium „Joseph Schmidt” Suceava va avea loc pe 10 noiembrie 2026, de la ora 19:00, „Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV.

Publicul este invitat la o seară de cântec, dans și tradiție românească, o seară dedicată folclorului, în care tinerii artiști vor aduce pe scenă energia lor bună. Coregrafia: Ioan-Ilie Nemțoi. Coordonator artistic: Călin Brăteanu. Coordonator general: Sorin Pohoață.

Biletele (15 lei – elevi, studenți și pensionari; 25 lei – public general) se pot achiziționa online pe https://iabilet.ro/go/iPCbzGsR/, de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, sau de la intrare, începând ora 18:00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava și „Arcanul” USV.

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