„Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV, la Auditorium „Joseph Schmidt”

La Auditorium „Joseph Schmidt” Suceava va avea loc pe 10 noiembrie 2026, de la ora 19:00, „Rapsodii de toamnă…” cu Ansamblul Studențesc „Arcanul” USV.

Publicul este invitat la o seară de cântec, dans și tradiție românească, o seară dedicată folclorului, în care tinerii artiști vor aduce pe scenă energia lor bună. Coregrafia: Ioan-Ilie Nemțoi. Coordonator artistic: Călin Brăteanu. Coordonator general: Sorin Pohoață.

Biletele (15 lei – elevi, studenți și pensionari; 25 lei – public general) se pot achiziționa online pe https://iabilet.ro/go/iPCbzGsR/, de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9:00-17:00, sau de la intrare, începând ora 18:00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava și „Arcanul” USV.