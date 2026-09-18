Rămânem la fileu

Ne debranșăm de la tenis după acest US Open, iar până să ajungem la fotbal, sportul titular al acestei rubrici, ne oprim tot la un sport cu fileu. Este ceva total neașteptat să scriu despre volei, dar mă obligă, și bine fac, sportivii naționalei României. Mărturisesc din capul locului că nu sunt un cunoscător al acestui sport, nu l-am practicat decât ocazional și circumstanțial, fără a fi atras în mod deosebit, iar de urmărit – cel mai des la Olimpiade. Dar ceea ce s-a întâmplat acum nu ține de subtilități tehnico-tactice, cât de atitudine și mentalitate. Voleiul mi-a fost adus deunăzi în atenție de către un cunoscător în ale pariurilor sportive care menționa ca eveniment ”sigur” fapul că adversara de atunci, Turcia, nu va pierde mai mult de un set. Deci cu atât credita naționala noastră, să câștige maximum un set. De curiozitate, dar și puțin contrariat, căci nu auzisem de Turcia că ar fi relevantă în volei, am urmărit o mare parte din meci pe TVR Sport. Și pot spune că ai noștri au câștigat pe merit, pe joc, pe ofensivă, iar rezultatul a fost pe dos decât cel pronosticat, Turcia n-a câștigat decât un set. Bun, bravo, s-a mai văzut autodepășire în sport, putea fi un succes de parcurs. Așa că nu am urmărit și meciul următor, cu Franța, ditamai campioana olimpică. Păcat, a fost un meci de istoria voleiului românesc, cu o revenire de la 0-2 la seturi, cu mingi de meci salvate în setul 4, tranșat finalmente de ai noștri cu 35-33! Ca să fac o comparație cu tenisul, mult mai familiar ca punctaj, este ca și cum un tie-break obișnuit până la 7 s-ar termina cu 17-15. Și nu a fost vreun meci amical, ci oficial, contând pentru Campionatul European. Astfel, România va juca duminică, în optimi, cu selecționata Ucrainei, pe teren neutru (Sofia). Acesta este un meci mult mai echilibrat și tocmai de aceea mai greu. Deja publicul a fost vrăjit și are așteptări. Și știți cum e suporterul român în general, pentru el desvrăjirea nu este acceptabilă. Dar indiferent de deznodământ, este minunat că un sport de echipă, altul decât fotbalul, ne dă emoții și ne strânge în jurul tricolorului.