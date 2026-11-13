Rămâne onoarea

Mai interesează pe cineva meciurile echipei naționale? Răspunsul nu cred că ne avantajează. Suntem în cea de-a doua pauză internațională din această toamnă, în care echipa națională mai are de disputat două meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia acasă şi cu Bosnia (&Herțegovina) în deplasare. După rezultatele absolut dezastruoase din precedenta pauză, tot ce ne preocupă acum ține de altceva. Siguranța națională! Fix în ziua meciului cu Polonia se va ține în capitală un miting neautorizat, cu potențial distructiv. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat prin vestul Europei în ultima vreme şi, prin mimetism şi prin unele canale, ni s-a transmis că „de ce noi nu putem?”. Uite că s-ar putea să putem. Cum sună această alăturare a verbului a putea la două moduri, condițional-optativ şi conjunctiv!

Dar rămânând la fotbal, indiferent dacă şansele la obiectiv s-au compromis, onoarea evoluției sub tricolor rămâne. Iar în ce priveşte meciul de sâmbătă de pe Arena Națională, se adaugă şi împăcarea cu suporterii. Avem 0 puncte şi -10 golaveraj după 4 meciuri, când oare s-a mai întâmplat aşa ceva în vreo campanie a naționalei?! Din toată această Ligă B a competiției, doar noi şi Macedonia de Nord avem 0 puncte şi -10 golaveraj, noi cu „consolarea” că am înscris totuşi 3 goluri, în timp ce ăilalți au 0-10!

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Turneul Campioanelor la tenis avansează într-un mare fel… Pusesem acel 0-6 al Svitolinei în fața Andreevei pe seama stării psihice precare a jucătoarei din Ucraina, dar iată că tânăra rusoaică i-a administrat unul şi „aliatei” Sabalenka! Şi uite aşa, Svitolina şi Sabalenka joacă astăzi cu calificarea pe masă…