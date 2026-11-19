Mi-e greu să pricep până la capăt atitudinea majorității comentatorilor și analiștilor prezenți în toate studiourile TV profilate pe sport în legătură cu prestația absolut infectă a echipei noastre reprezentative din primul până în ultimul minut al jocurilor din grupa Ligii Națiunilor, cu o excepție nesemnificativă, adică meciul contra Poloniei, în care letargicii prezenți sub tricolor parcă-parcă s-au dezmorțit nițel, ajutați și de faptul că polonezii ne-au desconsiderat total. Cum ziceam, comentatorii și analiștii par să privească în cea mai mare parte a timpului de joc alte meciuri (nici nu e greu, cu atâtea meciuri transmise simultan, eu însumi privind de regulă 3 meciuri pe 3 ecrane: două de televizor și unul al laptop-ului), iar marea grijă la finalul partidelor (care s-au terminat dezastruos în 5 din 6 cazuri) este aceea să nu cumva să îi deranjeze pe ăia care ne mănâncă sănătatea meci de meci, fie ei fotbaliști de doi bani, oficiali federali nesimțiți și plini de tupeu și, desigur, pe dl Rege care o fi fost el rege pe gazon, însă pe bancă este doar o panaramă: incapabil să spună de la un cap la celălalt o propoziție simplă, cum naiba să fie ăsta în stare să conceapă tactici și strategii!? Meciul de alaltăieri a fost doar încă o dovadă că mai bine au făcut nesimțiții care s-au fofilat de la această convocare (alde Ionuț Radu, Nicolae Stanciu) decât să apară ca papagalul ăsta de Bîrligea (care la gol a șutat prost, cum știe el, numai că norocul lui a fost că prostul din poarta Bosniei a fost încă mai prost!), de care s-a lovit o minge în repriza a doua, la un metru de poartă, că reflexe – de unde!?, ori ca noul neisprăvit inventat de dl Rege (unde dracu’ i-o fi găsind!?), pe nume Corbu (sigur nu-i poreclă!?), care la primele două atingeri a tras peste tribună de la vreo 12 metri de poartă și apoi a șutat, tot din fața porții, în… aut! D-ăla de margine, nu de poartă! Dintre Belarus, Cipru, Feroe și Estonia, una urmează să ne fie adversar în baraj. Dacă credeți că suntem favoriți în fața vreuneia, vă înșelați. Pot însă să afirm că una sigur ne bate de ne cocoșează: Insulele Feroe. Hai România, hai tricolori!