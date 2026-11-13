Învățământ preuniversitar

Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie

Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie

Trei elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți s-au întors cu premii valoroase de la Concursul interjudețean de istorie „Mihail Kogălniceanu și rolul său în crearea României moderne”, secțiunea clasele 11-12, desfășurat la Vaslui.

Astfel, Raisa Elena Vîntu a obținut Premiul I, Delia Erika Sfichi s-a clasat pe locul al II-lea, iar Albert Gabriel Puiu a câștigat Premiul al III-lea.

Cei trei premianți sunt elevi în clasa a XI-a E și au participat la concurs sub coordonarea profesorului Adrian-Nicolae Puiu.

Acesta a explicat că performanța elevilor este cu atât mai mare cu cât la concurs au participat 85 de elevi, majoritatea din clasa a XII-a, conținuturile programei de concurs au vizat evenimentele din perioada constituirii statului român modern, 1848-1878, care se regăsesc în programa studiată în clasa a XII-a, iar subiectele de concurs au respectat structura subiectelor de la examenul de bacalaureat, practic elevii de clasa a XI-a concurând în condiții de inegalitate de șanse în comparație cu elevii din clasele a XII-a.

Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie

În același timp, trebuie menționat că Premiul I, cu nota 10, a fost obținut de doi elevi, Premiul al II-lea, cu nota 9,70, a fost obținut de opt elevi, iar Premiul al III-lea, cu nota 9,40, a fost obținut de patru elevi, practic cei trei elevi rădăuțeni situându-se în primii 14 din cei 85 de participanți.

„Felicitări, Raisa, Erika și Albert, pentru modul în care ați reprezentat și ați contribuit la consolidarea bunului renume și prestigiu al comunității educaționale <Hurmuzachi> în rândul unităților școlare liceale din județul Vaslui!”, a transmis Adrian Puiu.

Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie
Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie

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