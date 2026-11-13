Trei elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți s-au întors cu premii valoroase de la Concursul interjudețean de istorie „Mihail Kogălniceanu și rolul său în crearea României moderne”, secțiunea clasele 11-12, desfășurat la Vaslui.

Astfel, Raisa Elena Vîntu a obținut Premiul I, Delia Erika Sfichi s-a clasat pe locul al II-lea, iar Albert Gabriel Puiu a câștigat Premiul al III-lea.

Cei trei premianți sunt elevi în clasa a XI-a E și au participat la concurs sub coordonarea profesorului Adrian-Nicolae Puiu.

Acesta a explicat că performanța elevilor este cu atât mai mare cu cât la concurs au participat 85 de elevi, majoritatea din clasa a XII-a, conținuturile programei de concurs au vizat evenimentele din perioada constituirii statului român modern, 1848-1878, care se regăsesc în programa studiată în clasa a XII-a, iar subiectele de concurs au respectat structura subiectelor de la examenul de bacalaureat, practic elevii de clasa a XI-a concurând în condiții de inegalitate de șanse în comparație cu elevii din clasele a XII-a.

Raisa, Delia și Albert, de la Colegiul „Hurmuzachi”, rezultate excelente la un concurs de istorie

În același timp, trebuie menționat că Premiul I, cu nota 10, a fost obținut de doi elevi, Premiul al II-lea, cu nota 9,70, a fost obținut de opt elevi, iar Premiul al III-lea, cu nota 9,40, a fost obținut de patru elevi, practic cei trei elevi rădăuțeni situându-se în primii 14 din cei 85 de participanți.

„Felicitări, Raisa, Erika și Albert, pentru modul în care ați reprezentat și ați contribuit la consolidarea bunului renume și prestigiu al comunității educaționale <Hurmuzachi> în rândul unităților școlare liceale din județul Vaslui!”, a transmis Adrian Puiu.