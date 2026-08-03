Radu Cașuba și Mihăiță Szekely fac echipă cu Gabriel Șuleru la alegerile AJF

Gabriel Șuleru, unul dintre candidații la șefia Asociației Județene de Fotbal, a cooptat în echipa sa două legende ale fotbalului sucevean.

„Sunt bucuros și în același timp onorat să vă împărtășesc o parte din echipa alături de care îmi doresc să conduc Asociația Județeană de Fotbal Suceava în următorii patru ani.

Radu Cașuba și Mihăiță Szekely, doi dintre cei mai cunoscuți mari fotbaliști pe care i-a dat județul Suceava, au decis să se alăture acestui proiect și vor candida pentru cele două funcții de vicepreședinți.

Împreună ne propunem să continuăm proiectele începute și să dezvoltăm noi inițiative, astfel încât fotbalul amator sucevean să rămână la un nivel ridicat în România.

Le mulțumesc pentru încredere și sunt convins că, împreună cu întreaga echipă, vom construi un viitor și mai bun pentru fotbalul amator sucevean”, a declarat Gabriel Șuleru.

Radu Cașuba a fost cel mai important fotbalist al formației CSM Suceava, care reușea în 1987 să promoveze pe prima scenă a fotbalului românesc. Ulterior, „Piticu”, așa cum era el poreclit, a evoluat cu succes pentru Poli Timișoara, Inter Sibiu și Oțelul Galați.

Mihăiță Szekely a fost căpitanul Forestei în perioada de glorie a formației antrenate de „Magiun” Barbu, după plecarea de pe Areni ajungând să îmbrace tricourile echipelor Steaua București, CSM Reșița și CFR Cluj.

Alegerile pentru desemnarea noii conduceri a forului fotbalistic județean vor avea loc pe 23 august 2026.