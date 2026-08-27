Rădăuțeanul Daniel Stoica a preluat Ceahlăul

Tehnicianul rădăuțean Daniel Stoica, care rămăsese fără contract odată cu dispariția Bucovinei de pe tabloul de concurs al Ligii a III-a, este noul antrenor al formației Ceahlăul Piatra Neamț. Echipa de sub Pietricica se confruntă cu mari probleme financiare, iar la finele sezonului precedent a retrogradat din eșalonul secund.

Daniel Stoica s-a declarat onorat de faptul că a ajuns să antreneze o echipă cu renume în fotbalul românesc, așa cum este Ceahlăul.

„Sunt bucuros că am fost ales să antrenez acest club, chiar dacă trece printr-o perioadă mai dificilă. Eu însă am pregătit în cariera mea echipe cu o situație și mai instabilă decât am găsit aici.

În plus, baza sportivă pe care o avem la dispoziție este una de vis, oamenii cu care colaborez sunt de calitate, iar staff-ul este unul competent, care în mod sigur o să mă ajute. Campionatul bate la ușă, timpul ne presează, dar suntem în căutare de 2-3 fotbaliști experimentați care să aducă acel plus de care au nevoie jucătorii tineri din lot.

Mă interesează să găsim fotbaliști de valoare, dar în același timp să aibă determinare și acel spirit pe care Ceahlăul Piatra Neamț l-a avut tot timpul”, a declarat Daniel Stoica pentru monitorulneamt.ro.

Sâmbătă, în runda inaugurală a ediției de campionat 2026-2027 a Ligii a III-a, Ceahlăul va juca în deplasare, cu Viitorul Onești.