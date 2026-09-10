Rădăuțeanca Teodora Mironescu s-a impus la Chișinău

Rădăuțeanca Teodora Mironescu a realizat o nouă performanță internațională pentru tenisul din Bucovina. Jucătoarea pregătită de Ciprian Onufrei la Bucovina Tennis Club a cucerit titlul de campioană în proba de dublu la turneul internațional Tennis Europe SG Junior Cup U12, desfășurat la Chișinău, în Republica Moldova.

Competiția face parte din circuitul Tennis Europe Junior Tour, iar Teodora a participat și în proba de simplu, acolo unde a încheiat faza grupelor cu două victorii și o înfrângere, insuficent însă pentru a obține calificarea în sferturile de finală.

În proba de dublu, care i-a adus titlul de campioană, Teodora Mironescu a făcut echipă cu Anastasia Josan din Republica Moldova, cele două sportive având un parcurs perfect pe întreaga durată competiției.

În optimile de finală, Mironescu / Josan au trecut cu 6-1, 6-0 de perechea formată din Jaslene Elayyan și Ilinca Iabangi, ambele din Republica Moldova.

În sferturile de finală, cele două au întâlnit perechea Darya Mekebayeva (Kazahstan) / Alexandra Sadcenco (Republica Moldova) și s-au impus în două seturi, 7-5, 6-2.

În semifinale, perechea Emilia Ciumac (Republica Moldova) / Teodora Maria Nița (România) nu a putut disputa partida, astfel că Mironescu și Josan au câștigat prin neprezentare.

În marea finală, Teodora și Anastasia s-au confruntat cu perechea Maria Prasolova (Rusia) / Amelia-Elena Seremet (Republica Moldova). Mironescu și Josan au făcut din nou un meci foarte bun și s-au impus cu 6-0, 6-4, cucerind astfel trofeul SG Junior Cup U12.

Pentru Teodora Mironescu, succesul de la Chișinău are o semnificație aparte. A disputat a patra finală internațională de dublu, iar de această dată Teodora a reușit să facă pasul decisiv și să cucerească titlul de campioană.

La finalul competiției, Ciprian Onufrei, antrenorul Teodorei, s-a declarat mândru de performanța obținută și a vorbit despre necesitatea unei susțineri mai mari pentru tenisul de performanță din Bucovina.

„Sunt foarte mândru de acest rezultat. Este o performanță care vine după multă muncă și foarte multe ore petrecute pe terenul de tenis. În spatele unui astfel de trofeu sunt antrenamente, sacrificii, deplasări și multă perseverență. Teodora muncește mult, iar acest titlu ne arată că suntem pe drumul cel bun.

Cred cu tărie că avem potențial în zona Bucovinei și sper ca în anii următori să reușim să formăm cât mai mulți campioni aici, acasă. Avem copii talentați și dornici să facă performanță, însă pentru a putea crește și a concura la un nivel tot mai înalt este nevoie și de susținere. Mi-aș dori ca tenisul să beneficieze de o implicare mai mare din partea instituțiilor publice, atât la nivel local și județean, cât și la nivel național.

În același timp, ne dorim alături de noi și companii private din Bucovina și nu numai, care vor să se implice în susținerea tenisului de performanță. Firmele care doresc să sprijine activitatea clubului și acești copii o pot face prin sponsorizări, inclusiv în condițiile prevăzute de legislația fiscală privind sponsorizarea din impozitul pe profit. Pentru noi, un asemenea sprijin înseamnă posibilitatea de a le oferi sportivilor mai multe ore de pregătire, participări la turnee naționale și internaționale și condițiile necesare pentru a-și valorifica potențialul.

Cred că prin implicarea mediului public și privat putem construi aici, în Bucovina, un centru puternic de tenis și putem ajuta cât mai mulți copii să ajungă la performanță. Rezultatele lor reprezintă Bucovina și România și cred că merită să investim în viitorul lor”, a precizat antrenorul Ciprian Onufrei.

Titlul internațional cucerit la Chișinău reprezintă o confirmare a muncii depuse de Teodora Mironescu și un nou rezultat important pentru tenisul de performanță din Bucovina.