Rădăuțeanca Erika Bodnar a devenit dublă campioană balcanică la echitație

Rezultat excelent pentru rădăuțeanca Erika Bodnar, la Campionatul Balcanic de sărituri peste obstacole 2026, desfășurat la Salonic, în Grecia, aceasta impunându-se la categoria ponei, în cursa cu obstacole de 90 cm.

Rezultatul de la Salonic este unul dintre cele mai importante din parcursul sportivei care practică echitația de la vârsta de opt ani. Se pregătește cu antrenorul Mihai Berejovschi, la Rădăuți, iar antrenamentele au loc zilnic.

„Antrenamentele sunt zilnice, chiar și în zilele de sărbătoare, duminicile. E muncă susținută și pasiune.

O cursă de sărituri peste obstacole durează aproximativ un minut. Acel minut înseamnă însă ani de antrenamente și un program de pregătire care nu se oprește în nicio zi”, spune adolescenta de 14 ani.

Bilanțul Erikăi din Grecia cuprinde două locuri I și un loc VI, toate la aceeași categorie, performanță obținută în tandem cu poneiul său Extrem du Barthas, cu care se antrenează de multă vreme, la Rădăuți.

În echitația de performanță, pregătirea nu înseamnă doar exersarea săriturilor. Sportivul trebuie să construiască o relație cu poneiul, să învețe să-i anticipeze reacțiile și să mențină controlul asupra cursei. Pe traseu, deciziile se iau în câteva secunde, iar orice ezitare poate însemna o penalizare sau pierderea clasamentului.

Rezultatul de la Salonic este unul dintre cele mai importante din parcursul sportivei.

Palmaresul său mai cuprinde distincții la competiții naționale, dar și de la Cupa Balcanică din 2025, de la Belgrad, unde și-a adjudecat tot locul I.

Erika Bodnar este elevă în clasa a VIII-a A la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți.

„Munca, disciplina și pasiunea se răsplătesc întotdeauna la cel mai înalt nivel. Orele de antrenament intens și talentul indiscutabil transformă visele în medalii! Felicitări, Erika! Suntem extrem de mândri de tine!”, au transmis reprezentanții școlii.