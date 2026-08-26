O livadă, un apus, muzică, poezie, gusturi bune și oameni care, pentru câteva ore, au ales să lase graba deoparte. Așa a arătat prima ediție a evenimentului „Rădăcini și Aripi”, desfășurată la Cacica, într-un cadru natural, la Căsuța din Livezi.

Conceptul evenimentului îi aparține Ștefaniei Domunco și a pornit din dorința de a crea mai mult decât o întâlnire: o experiență în care oamenii să descopere, să participe, să se bucure de natură și, poate, să își ofere câteva momente pentru ei înșiși.

Ideea a prins contur alături de Mihaela Robu, proprietara Căsuței din Livezi, și prin contribuția oamenilor care au completat experiența serii: Câneparul Ovanes, prin atelierul dedicat cânepii, Mido, prin acompaniamentul muzical, poeții prezenți, precum și celor de la Vinul Bun.

Invitații au pornit prin livadă urmând o hartă a poveștii. Au lăsat dorințe în copaci, au descoperit mesaje pe potecă, ceaiuri și poveștile plantelor, au răsfoit cărți și au găsit mici locuri care îi îndemnau să se oprească, să privească și să se bucure de moment.

Experiența a fost completată de preparate extraordinar de gustoase, gătite în punctul gastronomic local din Cacica, care au adus serii și gustul autentic al locului.

„Rădăcini și Aripi” – o poveste despre curaj, oameni și bucuria de a fi împreună

Un moment aparte a fost atelierul de cânepă, unde participanții au descoperit povestea unei plante cu rădăcini vechi, tradițiile din jurul ei și felul în care poate fi privită și valorificată astăzi.

Spre seară, oamenii s-au adunat pentru apus. Apoi s-au aprins luminile și focul, iar atmosfera a devenit una dintre acelea pe care cu greu le poți pregăti dinainte.

Poezia, muzica, focul și oamenii au făcut restul. Poeții prezenți au dat o emoție aparte momentului din jurul focului, iar muzica a însoțit firesc o seară care, la final, a semănat mai degrabă cu o întâlnire între prieteni.

Numele „Rădăcini și Aripi” spune, de fapt, povestea întregului eveniment: rădăcinile sunt oamenii, locurile și experiențele care ne formează și ne amintesc cine suntem, iar aripile apar atunci când găsim curajul să credem într-o idee și să facem primul pas pentru a o transforma în realitate.

„Rădăcini și Aripi” – o poveste despre curaj, oameni și bucuria de a fi împreună

Iar prima ediție a demonstrat tocmai acest lucru.

Un eveniment care a început ca o idee a prins viață prin colaborare, prin încredere și, mai ales, prin oamenii care au ales să fie acolo.

„Rădăcini și Aripi” a început cu un vis și a devenit, pentru o seară, o poveste construită împreună.

Și aceasta a fost doar prima filă.