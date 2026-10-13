,,Rădăcini bucovinene, perspective europene”, o expoziție de fotografie inspirată de natură, la Rădăuți

Asociația Reper Etnocultural Identitar (REI) va organiza joi, 15 octombrie 2026, începând cu ora 15.30, vernisajul expoziției de fotografie ,,Rădăcini bucovinene, perspective europene – Contopirea cu natura”, în Sala Albă a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți. Este un bun prilej de a fi sărbătorite Zilele Erasmus 2026.

Ideea expoziției a prins rădăcini în urma unui proiect Erasmus+ desfășurat pe Coasta Amalfi, în Italia, organizat de ACARBIO Costiera Amalfitana în anul 2025. Experiența internațională a inspirat tinerii să aducă mai aproape de comunitatea locală frumusețea naturii, bucuria descoperirii și puterea schimbului de experiențe europene.

Specialist PR și comunicare dr. Viviana-Maria Huțuleac a transmis că expoziția reunește fotografii care surprind momente speciale petrecute de tineri în mijlocul naturii, detalii pline de frumusețe și perspective personale asupra mediului înconjurător. Vizitatorii vor putea admira și fotografii realizate în cadrul proiectului Erasmus+ din Italia, retrăind experiențe, amintiri și momente care au stat la baza acestei inițiative.

Un element special îl reprezintă ramele fotografiilor, realizate manual din materiale naturale și reciclate. Prin această abordare creativă și sustenabilă, tinerii demonstrează că frumusețea poate fi creată cu resurse simple, încurajând reutilizarea materialelor și respectul față de natură.

Expoziția va putea fi vizitată în intervalul 15 octombrie – 15 noiembrie 2026 și este organizată în parteneriat cu ACARBIO Costiera Amalfitana din Italia. Accesul publicului este gratuit.

„Prin îmbinarea patrimoniului natural și cultural al Bucovinei cu experiențele și perspectivele europene, expoziția celebrează creativitatea tinerilor, identitatea culturală, responsabilitatea față de mediu și puterea cooperării internaționale”, a mai transmis dr. Viviana-Maria Huțuleac.