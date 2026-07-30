Putna a surclasat Rădăuțiul în Cupa României

Nou promovata în Liga a III-a Bradul Putna s-a calificat la pas în Turul al II-lea al Cupei României, faza națională. Formația antrenată de Ionuț Plămadă a dispus cu scorul de 9-0, pe teren propriu, de o echipă Bucovina Rădăuți aflată în criză, alcătuită majoritar din fotbaliști aflați la vârsta junioratului.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Alexandru Savin (7, 15), Luca Bulină-Dascălu (29), Ionel Ungurianu (37), Emanuel Zaharia (42), Ioan Anton (54), Ștefan Mihalciuc (63), Cătălin Coroamă (88), Ionel Stoian (90).

Turul al doilea este programat pe data de 5 august, fază a competiției în care vor fi angrenate cele 36 de formații calificate din Turul I, plus alte 12 echipe care au activat sezonul precedent în play-off-ul Ligii a III-a fără să obțină promovarea, la care se adaugă două grupări proaspăt retrogradate din eșalonul secund, este vorba de CS Tunari și Ceahlăul Piatra Neamț.