Pușcărie pentru trei tineri, nume „grele” în materie de furturi în ultimii ani

Trei tineri din Șcheia, toți cu statut de recidiviști în fapte de furt, au primit noi condamnări importante, în cel mai recent dosar de furt în care au fost judecați la instanța din Suceava.

Doi dintre cei condamnați sunt deja în Penitenciarul Botoșani, unde execută pedepse din alte dosare.

Cei trei au comis tot soiul de furturi, în Șcheia, dar mai mult în municipiul Suceava, de la spargeri de magazine, la spargeri de mașini, în căutare de bunuri de valoare.

Conform sentinței Judecătoriei Suceava, Eduard Stancu, în prezent încarcerat în Penitenciarul Botoșani, are de executat pedeapsa rezultantă de 3 ani și 2 luni de închisoare, el fiind încarcerat din mai 2026.

Un alt nume ”greu” pe linie de furturi, Iulian Corneliu Bozomală, a primit 3 ani de închisoare.

Al treilea inculpat, judecat ca minor la data faptei, Dănuț Lungu, a ajuns și el la pedeapsa rezultantă, cumulată, de 3 ani și 10 luni de închisoare. Și acesta execută deja o pedeapsă în penitenciar, din iunie 2025.