Pușcăria l-a ajuns din urmă pe un sucevean care a condus beat și fără permis

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Rădăuți, a fost încarcerat în Penitenciarul Botoșani în urma unei condamnări definitive pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul nu figura cu alte condamnări mai vechi, dar pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare a fost stabilită în regim de detenție de Judecătoria Rădăuți și a confirmat, prin sentință definitivă, și Curtea de Apel Suceava.

Și acest caz ar fi unul de luat aminte de către sucevenii, mulți la număr, care sfidează legislația rutieră și normele de siguranță rutieră, unii și pentru că au impresia că pedepsele pentru infracțiuni rutiere sunt tot timpul ușoare, cu suspendare.

În baza mandatului, marți, polițiștii de la Rădăuți s-au deplasat la domiciliul bărbatului de 47 de ani, care a primit o copie a mandatului și care ulterior a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, pentru întocmirea documentației aferente în vederea introducerii în penitenciar.

Ulterior, s-a constituit escortă, rădăuțeanul fiind predat la Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.