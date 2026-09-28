Pugilistul sucevean Șerban Stoica, învingător în Ungaria

La câteva zile distanță după ce s-a impus la Centura Moldovei, pugilistul sucevean Șerban Stoica a reușit să câștige, în Ungaria, Turneul Internațional „Gladiator”. În finala categoriei 60 de kilograme, sportivul pregătit de Andu Vornicu la CSM Suceava a dispus la puncte de campionul Cehiei.

Șerban Stoica este dublu campion național de juniori, are în palmares și titlul balcanic, iar în luna noiembrie, la Budva, în Muntenegru, va reprezenta România la Campionatul Mondial de Tineret.

„Îl felicit pe Șerban pentru munca depusă și pentru evoluția din Ungaria, acolo unde i-a învins clar pe campionii Ungariei și Cehiei. Este într-o formă bună și sunt încrezător că va avea un parcurs cât mai lung la Mondiale. Sper să intre în lupta pentru medalii”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.