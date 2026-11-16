Pugilistul fălticenean Răzvan Ciobanu e finalist la turneul internațional „Golden Gong”

Pugilistul Răzvan Ciobanu, multiplu campion al României, continuă seria rezultatelor foarte bune. După ce în urmă cu trei săptămâni a reușit să cucerească un nou titlu național la categoria de vârstă U23, sportivul pregătit de Vasile Nistor la ACS Șomuz Fălticeni a izbutit să urce pe podiumul prestigiosului turneu internațional „Golden Gong”, desfășurat pe parcursul săptămânii trecute, la Skopje, în Macedonia de Nord.

După ce i-a administrat o bătaie zdravănă în semifinale reprezentatului Germaniei, Samir Sabbagi, care a fost nevoit să abandoneze în repriza a doua, Răzvan Ciobanu s-a confruntat în meciul decisiv pentru titlu cu ucraineanul Danylo Zhasan. Finala a fost deosebit de echilibrată și s-a încheiat cu victoria lui Zhasan, care a fost văzut câștigător cu scorul de 3-2 de către arbitri.