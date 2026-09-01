Pugiliștii de la CSM Suceava se mențin la un standard ridicat

Pugilistul Andrei Brînzei de la CSM Suceava a participat cu bune rezultate la Cupa României U23, competiție desfășurată la Bacău. Sportivul pregătit de Andu Vornicu a avansat până în finala categoriei 85 de kilograme, acolo unde a cedat în fața cubanezului naturalizat Raul Mayeta.

Alți doi pugiliști de la CSM Suceava se află în plină perioadă de pregătire pentru competiții internaționale foarte importante.

Astfel, Rudolf Nicolo Hreniuc participă în aceste zile la un turneu în Spania, premergător Campionatului European din octombrie, din Italia, acolo unde va fi titularul categoriei 50 de kilograme.

De asemenea, Șerban Stoica, categoria 60 de kilograme, se antrenează la Centrul Olimpic de la Brăila pentru Campionatul Mondial din luna noiembrie, din Muntenegru.