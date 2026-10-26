Sănătatea emoțională a copiilor este la fel de importantă ca sănătatea lor fizică.

La Clinica Bleu Medical, dr. Ana-Maria Iacobescu, medic specialist în psihiatrie pediatrică, oferă sprijin specializat, ajutând copiii și familiile să înțeleagă și să gestioneze mai bine dificultățile emoționale și comportamentale.

Părinții nu trebuie să aștepte ca o problemă să devină greu de gestionat pentru a solicita o evaluare. O discuție cu un specialist poate reprezenta primul pas către înțelegere, sprijin și soluții adaptate copilului, spun reprezentanții Bleu Medical.

„Serviciul de psihiatrie pediatrică, oferit de dr. Ana-Maria Iacobescu, vine în sprijinul copiilor și familiilor care au nevoie de evaluare, îndrumare și îngrijire de specialitate.

Schimbările de comportament, dificultățile de adaptare, problemele emoționale sau cele de concentrare pot reprezenta semnale că un copil are nevoie de sprijin specializat. Identificarea timpurie a acestor dificultăți contribuie la dezvoltarea și echilibrul copilului”, transmit reprezentanții Bleu Medical.

Serviciu gratuit, cu bilet de trimitere

Un aspect important pentru părinți este faptul că serviciul este gratuit, în baza biletului de trimitere, în condițiile contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate.

„Dr. Ana-Maria Iacobescu oferă servicii de psihiatrie pediatrică, gratuite în baza biletului de trimitere, într-o abordare integrată, alături de psihoterapie, brain mapping și psihiatrie pentru adulți”, spun cei de la clinica Bleu Medical.

Pentru informații și programări la psihiatrie pediatrică, cu dr. Ana-Maria Iacobescu, părinții pot contacta recepția Bleu Medical Clinic – 0737 079 906.

Psihiatria pediatrică la Bleu Medical, pentru sănătatea emoțională a copiilor. Consultații gratuite, cu bilet de trimitere

Psihiatria pediatrică, psihoterapia, brain mapping etc.

Specialiștii Bleu Medical explică faptul că adolescența și copilăria sunt perioade esențiale pentru dezvoltarea personalității.

Consultul de psihiatrie pediatrică oferă părinților posibilitatea de a înțelege mai bine nevoile copilului și de a identifica, împreună cu medicul, pașii potriviți pentru sprijinirea acestuia.

Unul dintre avantajele Bleu Medical Clinic este posibilitatea de a conecta mai multe servicii medicale și psihologice, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

Psihiatria pediatrică, psihoterapia, brain mapping-ul și psihiatria pentru adulți pot face parte dintr-o abordare coordonată, atunci când situația clinică o justifică.

Psihiatria pediatrică asigură evaluarea medicală de specialitate a copilului, în timp ce psihoterapia poate contribui la dezvoltarea unor mecanisme sănătoase de gestionare a emoțiilor și comportamentelor. Brain mapping-ul poate completa procesul de explorare a funcționării cerebrale. În același timp, serviciile de psihiatrie pentru adulți permit sprijinirea părinților care au, la rândul lor, nevoie de îngrijire specializată.

Contact