Psihiatria din Burdujeni s-a mutat temporar la Spitalul Vechi

Infrastructura dedicată sănătății mintale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava se modernizează. Secția Psihiatrie, care a funcționat în pavilioanele din cartierul Burdujeni, își va desfășura activitatea în perioada următoare în cadrul Spitalului Vechi. Relocarea personalului medical și a pacienților a fost finalizată, noua destinație fiind pavilionul în care a funcționat anterior secția de Îngrijiri paliative. Acest transfer temporar a fost impus de demararea a două proiecte de investiții: reabilitarea completă a clădirilor istorice din Burdujeni și construcția unui centru modern destinat sănătății mintale și prevenirii dependențelor.

Complexul medical din Burdujeni este compus din cinci pavilioane cu un regim de înălțime parter, cu excepția unui singur corp cu parter și etaj. Clădirile au fost construite în anul 1906 și ultima intervenție de reabilitare a fost realizată în 2015. Proiectul vizează modernizarea a două pavilioane destinate activităților medicale specifice, a unui corp administrativ, precum și a celor două clădiri care adăpostesc cantina și spălătoria.

La pavilionul III sunt prevăzute lucrări de consolidare prin cămășuire, iar la pavilionul I se va construi o scară exterioară de evacuare, dotată cu lift. De asemenea, contractul include refacerea integrală a tencuielilor interioare și exterioare, refacerea hidroizolațiilor, execuția finisajelor și înlocuirea completă a instalațiilor sanitare și electrice.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene transfrontaliere, accesate de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Întreprinderea Comunală non-profit „Spitalul Regional de Psihiatrie Cernăuți” și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina. Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea sistemului de sănătate mintală în zona de graniță Suceava – Cernăuți”, este necesar atât pentru viitoarea reacreditare a spitalului, cât și pentru alinierea serviciilor medicale oferite pacienților la standardele actuale de siguranță, confort și igienă.

Centru nou pentru tratarea dependențelor și servicii ambulatorii

În paralel cu refacerea clădirilor vechi, în curtea secției din Burdujeni va fi ridicată o nouă clădire cu destinație medicală. Consiliul Județean Suceava a aprobat recent documentația tehnico-economică, proiectul tehnic de execuție și devizul general actualizat pentru înființarea unui centru de sănătate mintală și prevenire a adicțiilor. Investiția va fi finanțată cu fonduri europene în cadrul programului Sănătate, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Valoarea totală a noii construcții se ridică la 7,073 milioane de lei (cu TVA inclus).

Noul centru va fi integrat în structura organizatorică a Spitalului Clinic Județean Suceava și își propune să ofere pacienților adulți un pachet de servicii integrate. Printre acestea se numără consultații de psihiatrie, servicii de psihologie clinică, psihoterapie, testare psihologică, intervenții rapide în situații de criză, terapie ocupațională și activități terapeutice de grup.

O componentă esențială va fi reprezentată de serviciile dedicate prevenirii și tratamentului adicțiilor, inclusiv administrarea controlată a tratamentelor de substituție. Pe lângă impactul social, investiția are și un rol de management sanitar. Prin monitorizarea în sistem ambulatoriu și prin intervențiile timpurii, autoritățile mizează pe o reducere semnificativă a numărului de cazuri care ajung în prezent în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) sau care necesită spitalizare.