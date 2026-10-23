PSG, exagerat de bună

Poate pe unii dintre dumneavoastră îi plictisesc cu subiectul recordurilor Barcelonei, îmi cer scuze, dar consider că egalarea sau chiar depășirea unor performanțe vechi de peste o jumătate de secol reprezintă un subiect demn de interes. Așadar, în succesiunea de meciuri ale Barcelonei, Betis-PSG-Real, primele două în deplasare, dacă era să pun degetul pe cel mai greu meci, atunci pe PSG îl puneam. Și era firesc, probabil multă lume ar fi identificat aceeași confruntare. Barcelona actuală este o șampanie de echipă, dar nu suficient de echilibrată între compartimente. Primește cam multe goluri, compensate de cele mai multe ori de diluviul ofensiv, dar odată și odată trebuia să i se înfunde. Și dacă Galatasaray a fost atât de aproape, evident că PSG era pericolul extrem. Cineva îmi spunea că PSG e o Barcelona pe steroizi și iată că a avut dreptate. Are antrenor spaniol, provenit de la catalani, la fel și un jucător, iar altul titular la selecționata Spaniei, campioană mondială. La un moment dat, când a egalat la 2, Barcelona părea că devine favorită. PSG juca de ceva timp fără Dembélé, iar apoi și fără Kvaratskhelia și Marquinhos. Numai că PSG a etalat calitatea eșalonului secund, care s-a dovedit suficientă pentru a copleși întâiul eșalon catalan. Prea mulți au jucat slab la Barcelona pentru a fi compensați de sclipirile inevitabile ale lui Yamal, el însuși sub standard. Dar Gordon, în mod repetat, n-a scos nimic din situații promițătoare, continuările sale fiind total neinspirate, chiar fricoase, în timp ce Raphinha a șutat de câteva ori ca pe pășune, fără exagerare. După ce, câțiva ani, echipa blaugrana era salvată uneori de execuțiile lui Lewandowski, iată că acum se simte lipsa unui vârf autentic. Sau poate e o exagerare. Dacă Barcelona bate pe toată lumea, mai puțin pe PSG, fără vârf de meserie, e chiar atât de grav? Dacă duminică printre ”toată lumea” nu se va număra și Real Madrid, atunci e grav. La acest El Clasico se află pe masă recordul celui mai bun început din istorie în La Liga, cele două echipe fiind deocamdată la egalitate cu 9 victorii în primele 9 etape. Barcelona își poate depăși rivala cu o victorie în meci direct. Celălalt record, începutul combinat, intern+european, îl vor împărți multă vreme de acum încolo.